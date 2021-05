Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 8 al 14 maggio 2021 ci svelano che Alberto sarà impegnato nel cercare di riottenere il proprio impiego, dopo che Barbara lo avrà licenziato. Il periodo non sarà certo dei migliori per lui, anche perché Clara non esiterà a metterlo sotto pressione per gli alimenti non versati. Vediamo insieme cosa accadrà a Palazzo Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 8 al 14 maggio 2021

Mentre Clara cercherà di ricostruire la sua vita senza più Alberto, l’uomo cadrà in un baratro profondo. Dopo il confronto avuto con Iodice Franco sarà più che mai intenzionato a sorvegliare Pietro Abbate. Mentre proseguirà con le intercettazioni, scoprendo anche informazioni piuttosto interessanti, una fuga di notizie farà emergere i suoi veri piani per i Cantieri.

Quando Franco sarà ormai convinto di aver trovato sufficienti indizi per individuare i responsabili della morte di Ernesto lotterà per avere giustizia. Purtroppo però Roberto, intenzionato ormai unicamente a portare a termine la trattativa con Pietro Abbate, cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote.

Roberto non si arrenderà, anche se le sue indagini rischieranno di metterlo in serio pericolo. Il mancato accordo per la vendita dei terreni complicherà la vita a Roberto, ma a risentirne sarà anche Pietro, che si troverà costretto a fare i conti con il socio occulto e con Biagio.

Mariella e Guido faranno il possibile per far riappacificare Bice e Cerruti, ma una riunione inaspettata tra quest’ultimo e Sarti porterà grande scompiglio in casa Giordano.

Bianca, di ritorno da Berlino, mostrerà nei confronti di Irene un comportamento stranamente sgarbato che sorprenderà Giulia. Quest’ultima cercherà di capirne le ragioni.

Anticipazioni Upas: Michele e Silvia, un rapporto difficile

Michele avrà difficoltà a ritrovare la normalità nel rapporto con Silvia. A complicare ancor più la situazione ci saranno le attenzioni che la donna inizierà a ricevere da un assiduo cliente del Vulcano. Michele, sempre più avvilito, accetterà controvoglia di fare le lezioni per il corso online. Neppure Silvia apparirà soddisfatta di quel rapporto e finirà per sfogarsi con Ornella.

Anche la situazione sentimentale di Niko finirà per preoccupare e Renato cercherà di scuoterlo dal suo torpore. Franco si metterà sulle tracce di Starace, mentre Pietro Abbate sarà intento a meditare una nuova strategia.

Siete ansiosi di scoprire di chi si tratta? Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.