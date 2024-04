Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 12 aprile 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo le preoccupazioni di Marina, che dopo il rientro a Napoli di Ida temerà di perdere Tommy. Spazio anche per Ross, che dovrà affrontare il rientro in ospedale dopo aver mandato a monte le nozze con Riccardo. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 6 al 12 aprile 2024

Dopo essere stata assente per qualche giorno da Napoli, Ida rientrerà nella città partenopea e tornerà ad essere costantemente presente nella vita di suo figlio Tommy. Questo porterà inevitabilmente Marina a temere di perdere la custodia del bambino.

La Giordano cercherà in ogni modo di impedire che ciò non accada, fino a quando un gesto inaspettato di Tommaso la porterà a porsi delle domande sul suo effettivo ruolo in tutta questa storia. Roberto proverà di placare le tensioni tra Ida e Marina, e proverà a convincere la moglie di potersi occupare di Tommy, nonostante lei si senta inadeguata.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Rossella divisa tra Riccardo e Nunzio

Dopo le mancate nozze con Riccardo, Rossella si è presa una pausa ed è volata a Barcellona. Al suo rientro però si troverà ad affrontare l’ex anche in ambito lavorativo. La dottoressa Graziani e il dottor Crovi si troveranno infatti a collaborare fianco a fianco in occasione del ricovero di Diana.

Stando a quanto riportato dagli spoiler infatti, la donna verrà portata al San Raffaele e affidata alle cure di Rossella e Riccardo dopo l’incidente stradale nel quale verrà coinvolta. Professionalmente le cose andranno piuttosto bene, visto che i due si mostreranno molto affiatati e coopereranno in perfetta sintonia.

A rendere l’atmosfera decisamente più tesa ci penserà Nunzio, che si precipiterà in ospedale non appena saprà del ricovero dell’architetto. Lo chef non sembrerà affatto disposto a credere alla teoria dell’incidente e penserà che Diana sia stata vittima di un attentato.

Rivedere il Cammarota farà riemergere in Rossella quella confusione di sentimenti che l’ha condotta ad annullare il matrimonio con Riccardo. I giorni passati e la “pausa” a Barcellona sembreranno non essere riusciti a cancellare i suoi dubbi e le incertezze. Se in un primo momento la giovane dottoressa sembrava più orientata verso Cammarota, le nuove anticipazioni sembrano ribaltare questa tesi. Rossella non apprezzerà affatto il comportamento aggressivo dello chef, mentre avrà modo di ammirare la professionalità e la passione di Riccardo sul lavoro.

Coppie in crisi nelle prossime puntate Un Posto al Sole

La situazione sentimentale si rivelerà complicata anche per altre due coppie: Guido si allontanerà sempre più da Mariella, mentre Silvia avrà un’accesa discussione con Giancarlo. A scatenare quest’ultima lite sarà una frase infelice di Rossella, mentre tra Guido e Mariella la crisi si farà sempre più profonda, tanto che l’uomo apparirà deciso a separarsi dalla moglie.

Upas, cos’altro accade?

Clara chiederà a Rosa di accompagnarla in carcere per poter parlare con Eduardo, e svelargli che è incinta. Nel frattempo i magistrati Cimmino e Nicotera si confronteranno sul ruolo di Damiano nel pentimento di Sabbiese. Il loro atteggiamento nella vicenda sarà diverso, e mentre Nicotera si mostrerà piuttosto diffidente, la Cimmino apparirà più possibilista. L’ennesimo battibecco tra Raffaele e Renato si concluderà senza che un vincitore. Niko riceverà la visita inaspettata di Valeria.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.