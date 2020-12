Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 dicembre 2020 ci svelano che Niko, dopo la scoperta delle pasticche, si troverà costretto ad affrontare i genitori e le conseguenze delle sue azioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 al 11 dicembre 2020

Niko non può fare a meno di tormentarsi per quanto accaduto a Jimmy, mentre Giulia e Renato si trovano a combattere tra le incertezze e non sanno se credere o meno al figlio. Per scacciare ogni dubbio i due vorrebbero che il figlio si sottoponesse ad un test tossicologico ed anche Ornella, convinta che questa sarebbe la soluzione migliore, insiste per convincere il ragazzo. Niko decide infine di sottoporsi al test e davanti ai risultati negativi la situazione con il padre si fa decisamente molto più distesa. A questo punto non gli rimane altro che cercare di recuperare anche il rapporto con Jimmy.

Vittorio prova a convincere Patrizio affinché quest’ultimo non riveli a Rossella della sua scappatella con Ilaria, mentre Guido cerca di tranquillizzare Massaro sulla fedeltà di Bice. Ancora una volta Vittorio salva Patrizio da se stesso e Rossella si ritrova a dover gestire un padre che si riscopre un po’ all’antica.

Marina fa il suo rientro da Montecarlo affranta dall’insuccesso della sua missione: non è riuscita a trovare un acquirente per il super yacht di Menkov. Quando la situazione ai Cantieri si fa difficile, e gli operai entrano in agitazione Marina trova supporto in Roberto, che riesce a dissimulare le sue reali intenzioni. Lo scontro con Fabrizio invece diventa inevitabile, anche perché lei non è affatto intenzionata a vendere le sue quote dei Cantieri.

Le mire seduttive di Barbara si fanno ogni giorno più stringenti ed Alberto si trova in una situazione che potrebbe portarlo a cedere alle sue avances. La tensione lo porta però a momenti di nervosismo e tensione dei quali rischia di fare le spese Clara: il ragazzo riesce sempre meno a mascherare il suo nervosismo con la giovane.

Cotugno si trova suo malgrado in balia di Bice e Massaro e gli avvenimenti lo portano a fronteggiarsi con l’uomo davanti a Bice.

Spoiler Un Posto al Sole: il momento sereno di Rossella

Per Rossella, divisa tra Patrizio e la tesi con Volpicelli, sembra essere arrivato un momento abbastanza sereno. Ma ormai sappiamo bene che gli imprevisti a Palazzo Pallavicini sono sempre in agguato.

Per sapere se questo momento di serenità sarà duraturo bisogna attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, con nuove news da Palazzo Palladini e da Un Posto al Sole.