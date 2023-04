Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 aprile al 5 maggio 2023 ci svelano che assisteremo ai problemi di salute del piccolo Tommaso. Mentre Ferri prenderà sempre più a cuore la salute del bambino, Marina penserà che si tratti dell’ennesima manovra organizzata da Lara. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Prima di addentrarci nelle trame e scoprire cosa ci riserverà la prossima settimana la soap partenopea, vi ricordiamo che ricordiamo che lunedì 1° maggio 2023 Un Posto al Sole non andrà in onda su Rai 3 – per lasciare il posto al consueto Concerto del 1° Maggio – recuperando l’episodio mancante venerdì 5 maggio 2023 con una doppia puntata.

Nelle prossime puntate della soap Roberto Ferri mostrerà di avere sempre più a cuore la salute del piccolo Tommaso, un problema che invece Marina tenderà a prendere sottopiede, convinta che si tratti – ancora una volta – delle manovre di Lara per potersi riavvicinare all’imprenditore.

Quando la salute del piccolo peggiorerà – e i medici non sapranno più cosa pensare – Roberto prenderà una decisione che potrebbe “minare” i piani di Lara. Il Ferri deciderà di mettersi in viaggio con Lara e il bambino, alla ricerca di una cura efficace, lasciando così Marina da sola a Napoli. Inevitabilmente nella mente della Giordano si accenderanno mille pensieri, tutti negativi.

Un Posto al Sole news, Ornella delusa da Giulia

Nel frattempo Ornella apprenderà a malincuore che Giulia era già al corrente del fatto che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto come primario e le aveva taciuto quanto stava per accadere alle sue spalle.

Mentre Ornella si preparerà a lasciare il suo posto, scoprirà a malincuore che questa decisione le provoca più sofferenza di quanto avesse immaginato. La dottoressa Bruni non sarà solo delusa per aver perso il suo posto di primario, ma anche per il fatto che Giulia – al corrente di tutto – abbia evitato di parlargliene. Una storica amicizia starà per finire?

La decisione di Clara di mettere la parola “fine” alla sua unione con Alberto arriverà come un fulmine a ciel sereno. La donna si trasferirà con il figlio a casa di Rosa, una decisione che finirà per fare infuriare il Palladini.

Neppure Guido e Mariella saranno “immuni” dai problemi. L’uomo si troverà incastrato nella crociera organizzata dalla moglie e minaccerà Massaro di dire tutta la verità a Bice, nel caso in cui lui dovesse decidere di non unirsi a loro nella crociera. Nonostante le opposizioni dell’uomo il Del Bue accetterà di recarsi in crociera con Mariella.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui.