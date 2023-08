Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 agosto al 1 settembre 2023 ci svelano che Damiano sarà costretto a decidere se “passare” le informazioni della Procura a Sabbiese – e tradire così la fiducia di Nicotera – o mettere in pericolo la vista sua e quella dei suoi cari. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 26 agosto al 1 settembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 26 agosto al 1 settembre su Rai 3 vedremo Damiano affrontare un profondo conflitto interiore. Il poliziotto si trova a dover prendere una difficile decisione: tradire la fiducia del magistrato Nicotera e passare le informazioni a Eduardo Sabbiese, oppure rifiutarsi di collaborare con il giovane boss e mettere così a rischio la vista sua e quella dei suoi cari.

Il “prezzo” da pagare per la sua lealtà è veramente alto, e Damiano finisce per cedere alle richieste del boss Sabbiese.

Un Posto al Sole news, spoiler Upas al 1° settembre

Mentre Roberto è in vacanza con la sua ex compagna Lara e il piccolo Tommaso, Marina viene colta da un improvviso malessere fisico. La Giordano – grazie a Raffaele e Ornella – capisce che deve prendersi cura della sua salute. Lara è impegnata a guadagnare posizioni facendo a Ferri una proposta insolita. Roberto rifiuta, ma sente che ormai la distanza con Marina si è fatta incolmabile.

Clara mette in chiaro con Sabbiese la sua posizione. L’imprenditrice Giordano deve fare i conti di nuovo con la sua solitudine e con un malore fisico che rappresenterà un serio campanello d’allarme. Tornato con Rossella dalla vacanza a Lisbona Riccardo prende una decisione inaspettata.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Renato – di ritorno dalle vacanze in Sicilia – cerca un confronto con l’ex moglie Giulia e scopre così i grandi cambiamenti che ci sono stati nella sua vita.

Rosa confessa a Clara di aver mentito alla polizia in merito alle recenti azioni di Eduardo. La donna spera così di conservare il suo posto alla Terrazza.

Nel frattempo si avvicina il momento della partenza di Raffaele e Ornella per Barcellona. Il portiere “storico” del palazzo ha deciso di far visita a suo figlio Patrizio nella città spagnola, e deve trovare qualcuno che possa sostituirlo per qualche giorno nella gestione del palazzo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.