Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 novembre al 1° dicembre 2023 ci svelano che assisteremo alle scelte di Ida che – stanca di dover dipendere da Roberto e Marina – decide di trovarsi un lavoro. Nel frattempo arriva una grande delusione per Diego. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda su Rai 3.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 25 novembre al 1° dicembre 2023

Le nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 25 novembre al 1° dicembre su Rai 3 saranno incentrate sul personaggio di Ida.

La ragazza – stanca di dover dipendere totalmente da Roberto e Marina – deciderà di trovarsi un lavoro. Resta da capire come reagiranno i coniugi Ferri, e come la giovane riuscirà a giustificare questa necessità, visto che ufficialmente, lei ha già un lavoro come babysitter.

Le trame Upas della prossima settimana si concentrano anche su Diego, visto che la Ida, nella sua ricerca di un impiego, si troverà a dover interagire nuovamente con il figlio di Raffaele. Diego penserà di essersi avvicinato alla giovane mamma di Tommy, ma le cose non andranno come sperato.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la scelta di Damiano

Rosa si confida con Giulia e le rivela quanto le sia costato mettere una pietra sopra alla sua speranza di un futuro con Damiano. Quest’ultimo deve scegliere tra la fedeltà alla divisa e quella per Eduardo. Alla fine il poliziotto fa una scelta che mette a rischio il suo futuro e scatena l’ira di Eugenio. Damiano viene sospeso dal lavoro, e Viola ipotizza che sia stato l’intervento dell’ex marito e che quest’ultimo abbia agito per rivalsa personale. La donna affronta così Eugenio in un teso faccia a faccia.

Gli spoiler Upas rivelano anche che Clara è sempre più preoccupata per il contenzioso che si è creato con Alberto per l’affidamento di Federico. Niko – per il bene del bambino – tenta una mediazione tra Clara e Palladini, ma l’uomo sembra aver già intrapreso un’altra strada. Mentre Alberto continua a tramare contro di lei per portarle via il figlio, Clara riceve una proposta da Eduardo che potrebbe cambiarle la vita. Sabbiese si appresta a lasciare Napoli, e Clara – pressata dalle minacce di Alberto – prende una decisione.

Una coppia insolita a Radio Golfo 99 nelle prossime puntate Upas

Micaela è pronta a condividere il microfono con Michele e detta le sue prime condizioni. La scelta di Filippo di affiancare la Cirillo a Saviani nel programma radiofonico per risollevare gli ascolti non ha trovato l’entusiasmo dei due protagonisti. Il giornalista e la gemella non risparmiano le loro rimostranze, ma dopo lo scarso interesse iniziale per il progetto la nuova coppia di Radio Golfo 99 si prepara a conquistare la simpatia degli ascoltatori.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.