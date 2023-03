Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 marzo 2023 ci svelano che assisteremo alla decisione finale di Viola, che finirà per rimanere al fianco di Eugenio. La giovane Bruni sceglie di salvare il suo matrimonio e rinunciare ai sentimenti che prova per Damiano. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 25 al 31 marzo 2023

Filippo e Serena sono in allarme per l’incidente di Irene, mentre Marina si sente in colpa per essersi distratta con la bambina. La gelosia nei confronti di Lara sta diventando una vera e propria ossessione. La tensione tra Marina e Roberto si fa sempre più grande, e Lara non rinuncia ad approfittarne per farsi largo nella vita dell’uomo. Una telefonata inattesa però potrebbe presto cambiare le cose. Marina e Roberto decidono di fare il possibile per allontanare le tensioni che stanno rovinando il loro matrimonio, ma una nuova emergenza rischia di sconvolgere la serenità appena ritrovata.

Marina fa sempre più fatica a contenere la frustrazione per la continua presenza di Lara, mentre la ex del Ferri sembra essere disposta a tutto per accorciare le distanze con l’uomo. Fin dove è disposta ad arrivare, e quale sarà la reazione di Marina ai suoi tentativi di manipolazione?

Un Posto al Sole news

Manuela, dopo aver superato brillantemente il primo esame universitario, non riesce a vivere a fondo il suo successo. Micaela intanto continua con la sua intraprendenza spavalda nei confronti di Samuel, costretto ancora una volta a contenerla.

Silvia continua a lottare per riuscire a risollevare il Vulcano. La donna fa affidamento sull’affrancamento di Alberto e pensa di farcela con le proprie forze, ma Diego è costretto ad aprirle gli occhi. Nessuno dei due immagina chi ci sia dietro le recensioni negative che hanno fatto precipitare la popolarità del Caffè Vulcano. Le difficoltà finanziarie di Silvia, aggravate dall’impossibilità di Otello di aiutarla, rischiano di “minare” anche la sua vita privata.

Upas, anticipazioni al 31 marzo Un Posto al Sole

Periodo difficilissimo per Eugenio e Viola. Il magistrato sembra intenzionato ad andare avanti con la richiesta di separazione e per la giovane Bruni è arrivato il momento di decidere se portare avanti il suo matrimonio o cedere ai sentimenti che prova per Damiano. L’affetto per il marito e l’amore per il figlio sembrano avere la meglio, e dopo essersi riappacificati Viola ed Eugenio si accingono a dare la bella notizia ad Antonio.

