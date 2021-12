Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 25 al 31 dicembre 2021 ci svelano che le cose tra Riccardo e Rossella non vanno come la giovane aveva sperato. La vacanza a Bolzano con il suo boyfriend rischia di rivelarsi un fallimento. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 25 al 31 dicembre 2021

Una sorpresa amara attende Rossella, che si trova a veder fallire miseramente la propria storia sentimentale con Riccardo. Le cose non vanno meglio a Patrizio, reduce dalla fine della sua storia con Clara. Complice un bicchiere di troppo lui e Rossella si ritrovano troppo vicini….. Il fallimento delle rispettive storie sembra spingere i due ex a riflettere sulla propria situazione sentimentale con un pizzico di nostalgia.

Ad allontanarsi sempre di più sono invece Franco e Angela, che dopo aver vissuto un periodo di serenità familiare insieme a Bianca si trovano a discutere sulla carriera professionale della donna.

Raffaele e Niko sono inteneriti dal comportamento del piccolo Jimmy, che non vede l’ora di poter riabbracciare Cristina Ferri. Alberto fa a Niko una proposta che riguarda la sua ex e Federico.

Anticipazioni Upas: Marina e Fabrizio verso un periodo più sereno

Le cose sembrano mettersi meglio per Marina e Fabrizio, e la coppia sembra ritrovare un po’ di serenità sia nella vita privata che nel lavoro. Sembra però che il sole appena tornato a splendere sulle loro vite sia destinato a spegnersi in fretta: Fabrizio riceve infatti una notizia che potrebbe rivelarsi devastante per il pastificio.

