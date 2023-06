Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 24 al 30 giugno 2023 ci svelano che assisteremo alla frustrazione di Rossella, dopo che Luca ha ridimensionato le sue mansioni operative in reparto. La crisi tra Marina e Roberto prosegue, mentre Ida sembra disposta a tutto per riprendersi suo figlio. Scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 24 al 30 giugno 2023

Ida è decisa a riprendersi il figlio, e questo rischia di rovinare i piani di Lara. Per Marina e Roberto si prospetta un periodo difficile, con una crisi di coppia che sembra essere sempre più profonda.

La freddezza tra loro non accenna a diminuire, nonostante la Giordano faccia un passo indietro verso il marito. Ida è sempre più determinata a riprendersi il piccolo Tommaso, e i suoi tentativi sempre più audaci finiscono per mettere in allarme Lara. Mentre Marina spegne le speranze di riconciliazione con Roberto, Lara cerca in ogni modo di far desistere Ida dal suo proposito.

La Giordano è intenzionata a lasciare Palazzo Palladini e partire per Londra, ma l’intervento di Roberto torna a farla riflettere. Intanto Lara cerca di manipolare Ida

Un Posto al Sole news, Rossella in crisi dopo il “ridimensionamento” imposto da Luca

Reduce da una “abbuffata” al Caffè Vulcano Renato non si sente bene e Rossella rischia di fare le spese del suo malessere. L’uomo deve essere ricoverato, e la degenza di Renato mette Rossella in una posizione difficile con Luca.

Frustrata dal fatto che Luca sembra volerle negare l’autonomia operativa in reparto, Rossella si sfoga con Riccardo. Poco dopo Michele – all’insaputa di Rossella – affronta Luca e gli chiede spiegazioni sui motivi che lo hanno portato a limitare i compiti della figlia in ospedale.

Un Posto al Sole, spoiler Upas al 30 giugno

Mariella è convinta che Michele sia il misterioso fidanzato di Cerruti. Guido, esasperato dalle continue insinuazioni della donna su una possibile relazione tra Michele e Sasà – escogita un modo per metterla a tacere. Un incontro al Vulcano permette poi a Guido di scoprire che si nasconda dietro a “Bufalotto sensibile“.

Mentre Clara fa shopping con Eduardo, intuisce il rispetto e la sospetta disponibilità economica di cui gode il ragazzo. Eduardo è sempre più presente nella vita di Clara, Rosa e Manuel, tanto che Damiano decide di affrontarlo per intimargli di stare lontano dal figlio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.