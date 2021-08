Dopo la pausa di Ferragosto torna la soap ambientata a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 21 al 27 agosto 2021 ci svelano che una breve disattenzione di Patrizio rischierà di provocare gravi conseguenze al piccolo Federico Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 21 al 27 agosto 2021

L‘incidente del bambino avrà pesanti conseguenze sul rapporto tra Patrizio e i suoi genitori, ma anche nella relazione con Clara.

Filippo riceverà una inaspettata e-mail da Viviana Carlino, che lo metterà in crisi. Tutto questo mentre sarà indeciso se raggiungere Serena e Irene. Il ragazzo dovrà decidere se rispondere o meno a Viviana. Serena, ancora in vacanza con Irene, stenterà a riprendere il ménage familiare con Filippo, che invece apparirà colpito dalla incredibile leggerezza di Viviana.

Fabrizio sarà alle prese con la realizzazione dello spot pubblicitario della pasta Rosato. La preparazione dello spot provocherà molte tensioni e sorprese, soprattutto per Marina, che però riceverà una piacevole visita. Il ragazzo avrà una reazione brusca quando scoprirà che Alice ha pubblicato il video del backstage dello spot sul web.

Ornella e Raffaele lasceranno aperto uno spiraglio nel rapporto con Patrizio e Clara, anche se quest’ultima resterà spiazzata dalla dichiarazione dell’ex Alberto. Patrizio sarà sempre più deciso a impegnarsi nella loro relazione.

Anticipazioni upas: le perplessità di Silvia

Silvia, terminate le vacanze con Michele, si appresterà a fare rientro a Napoli. La ragazza, divisa tra Michele e Giancarlo, confesserà a Mariella le sue perplessità, mettendola in una situazione difficile.

Come gestirà la cosa Mariella? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.

Un posto al sole, puntate su Rai 3: orario e streaming

Ricordiamo che la soap viene trasmessa da Rai 3 nella fascia oraria 20:45-21:15 (dal lunedì al venerdì), dopo aver esordito alle 18:30 per le prime stagioni ed ogni singola puntata (compresa quella di oggi) è visibile in replay nella nostra app o su RaiPlay.