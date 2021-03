Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 20 al 26 marzo 2021 ci svelano che vivremo attimi che ci faranno trattenere il respiro per le vicende di Palazzo Palladini. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 20 al 26 marzo 2021

Filippo prende alla leggera i suoi mal di testa, e mentre sembra che le cose con Serena si mettano per il meglio un imprevisto rischia di minare la loro felicità. Gli esami clinici che il giovane decide di effettuare dal dottor Volpicelli potranno dare una diagnosi precisa e la tensione che i due vivono nell’attesa è davvero grande. Il responso mette Filippo davanti alla necessità di prendere una decisione difficile.

Rossella è sconvolta dopo aver scoperto il tradimento di Patrizio e sembra non riuscire a portare avanti i suoi impegni universitari. L’aiuto che le viene offerto da Silvia e Michele si rivela prezioso per la ragazza. I due infatti cercano in ogni modo di impedire che questa crisi possa compromettere il suo futuro, mentre qualcuno prova ad approfittare della situazione. Rossella inizia così una corsa contro il tempo per consegnare la tesi al professore nei termini. Riuscirà nella sua impresa? Mentre tra lei e Patrizio la rottura sembra ormai scontata Silvia tenta di accorciare le distanze con Michele.

Guido e Mariella provano ad attutire le ansie di prestazione di Cerruti nei confronti dei Sarti, e rimangono coinvolti da Sasà e Bice in una sequenza di sotterfugi e mezze verità. E mentre Cerruti si appresta ad organizzare il pranzo con Bruno e Morgana a casa di Cotugno un evento improvviso rischia di mandare all’aria tutti i suoi piani.

Niko e Susanna vivono un momento di grande complicità, facilitato dalla presenza della ragazza allo Studio.

Spoiler Un Posto al Sole: Franco in difficoltà ai Cantieri

Ai Cantieri la situazione si fa sempre più tesa e Franco si trova a dover gestire un difficile ruolo in qualità di addetto alla sicurezza.

