Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 all’8 dicembre 2023 ci svelano che assisteremo alle perplessità di Ferri e Msrina, che guarderanno con sospetto e preoccupazione l’intesa tra Ida e Diego Giordano. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 2 all’8 dicembre 2023

Le nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 2 all’8 dicembre su Rai 3 saranno incentrate su Ida e Diego, protagonisti di un’intesa che si farà sempre più intensa, ma che finirà per preoccupare Marina e Roberto.

Ida si metterà alla ricerca di un lavoro, che le permetterebbe di non dover dipendere da Roberto e Marina. Questo la porterà a interagire nuovamente con Diego Giordano che aiuterà la donna nel suo progetto. Tra loro ci sarà una crescente sintonia, che verrà però interrotta dalla giovane mamma di Tommy. Sarà infatti proprio Ida a respingere Diego, che dopo aver frainteso un gesto carino nei suoi confronti si farà avanti.

Cosa sarà a convincere la giovane donna a fare un passo indietro? Probabilmente la decisione di tenere a distanza il figlio di Raffaele sarà legata al timore di “indispettire” Ferri e Marina, che non vedranno di buon occhio questa relazione. Il fatto che Ida possa farsi una vita tutta sua e interagire con altre persone potrebbe infatti far venire a galla tutta la verità sul piccolo Tommy. Un bel problema per Ferri e Marina, che sono già costretti a fare i conti con l’incubo Lara.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Clara in fuga con Eduardo?

Nelle prossime puntate della soap partenopea ci sarà spazio anche per le vicende di Clara, che dopo le pressioni di Alberto potrebbe decidere di fuggire da Napoli con Eduardo. Il giovane boss Sabbiese sorprenderà Clara con una proposta: costretto a lasciare Napoli perché braccato dalla polizia e dai suoi ex complici, Eduardo chiederà alla donna di seguirlo in una fuga a tre. Proprio così, perché Clara non si limiterà a lasciare il capoluogo campano, ma porterà con sé anche il piccolo Federico.

Una decisione che farà andare su tutte le furie Alberto, che – infuriato per la scomparsa di suo figlio – darà in escandescenze arrivando anche a scontrarsi con il magistrato Nicotera.

“Dolce sfida” tra Nunzio e Samuel nelle prossime puntate Upas

Nunzio e Samuel si affronteranno in una “dolce sfida” , che finirà per mettere in seria difficoltà il caffè Vulcano.

A risolvere la situazione ci penserà però Diego, che avrà una brillante intuizione con la quale potrebbe risolvere più problemi in una volta sola. In seguito Samuel sarà chiamato ad un serio confronto, a lungo rimandato.

Nei prossimi appuntamenti Upas ci sarà spazio anche per trame più leggere, come il ritornoa Palazzo Palladini dell’iconico presepe. Quest’anno Raffaele avrà un aiutante speciale che lo sosterrà mentre si preparerà a esporre – come da tradizione – il presepe nell’atrio del palazzo.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.