Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 2 al 8 settembre 2023 ci svelano che Rossella prenderà una importante decisione, che non piacerà affatto a Nunzio. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 2 al 8 settembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 2 all’8 settembre su Rai 3 vedremo Nunzio sarà amareggiato quando scoprirà che Rossella ha accettato di sposare Riccardo. Tuttavia la ragazza non apparirà raggiante come una futura sposa, e le sue perplessità finiranno per preoccupare anche Riccardo, che le chiederà se sia sicura della sua scelta.

Mentre la Graziani è assalita da mille dubbi, Nunzio incontrerà al Vulcano una affascinante conoscenza di Alberto, e coglierà l’occasione per prendersi una piccola rivincita. Il destino sembrerà dare una mano per distrarsi al figlio di Franco, e lui accetterà di passare un po’ di tempo divertendosi e prendersi – al tempo stesso – una rivincita con Palladini.

Un Posto al Sole news, spoiler Upas all’8 settembre

Grazie a Speranza, Giulia noterà strani comportamenti di Bricca e inizierà a sospettare che la cagnolina abbia qualche problema di salute. I suoi sospetti saranno confermati e presto emergerà che Bricca è affetta da demenza senile. La notizia sarà devastante per Luca, che vedrà la Graziani in difficoltà nel gestire la situazione. Questo lo porterà a pensare alla sua condizione e al fatto che Giulia non abbia idea che soffra di Alzheimer.

Antonio si renderà conto che – dall’ultima discussione avuta con Manuel – non ha più potuto rivedere il suo amico e sentirà la sua mancanza. Il bambino ne parlerà con Raffaele, che cercherà di spezzare una lancia a favore di Rosa. Viola però non sarà affatto d’accordo sul fatto che i due bambini possano frequentarsi. La moglie di Eugenio avrà anche altro a cui pensare, dopo aver visto Eduardo in compagnia di Damiano. Quale sarà la reale natura del loro rapporto? Il dubbio si farà strada nella mente di Viola.

Un Posto al Sole, cos’altro accade?

Mariella cercherà di ricucire lo strappo con Susanna, ma le cose non andranno come sperato. Un evento traumatico e imprevisto costringerà Giulia a fare i conti con il suo futuro.

Marina e Silvana si allontaneranno da Palazzo Palladini, e Lara ne approfitterà ancora una volta per cercare di accorciare le distanze con Roberto. Ma il Ferri inizierà ad avere seri dubbi sul fatto che Tommaso possa essere davvero suo figlio.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.