Cosa ci riservano le trame settimanali Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, in onda su Rai Tre dal 2 al 6 marzo, assisteremo a puntate ricche di colpi di scena. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Trame Un Posto al Sole: discussioni tra Marina e Roberto Ferri

In casa Ferri le discussioni si animano, e Marina non può che incoraggiare il compagno a riavvicinarsi a Cristina. La ragazza intanto, torna a incontrare i compagni di scuola, un gesto che rischia di innescare in lei un’influenza negativa. L’incontro tra Roberto e gli amici di Cristina non lascia una buona sensazione in Ferri, e tra padre e figlia scoppia l’ennesima discussione.

Anticipazioni settimanali Upas, trame al 6 marzo

Rosa è combattutta tra Damiano e Pino, e non riesce a nascondere un velo di gelosia nei confronti dell’ex. Cerruti e Mariella continuano a immedesimarsi in Cupido, e nel tentativo di scagliare la freccia che consenta a Bice di trovare l’uomo giusto finiscono per fare scoperte interessanti sull’app di incontri. I problemi per Mariella proseguono, e la donna – nonostante le promesse fatte a Guido – continua a raccontare bugie e cercare il modo per vendicarsi contro Massaro.

Il legame tra Anna e Gianluca sembra rafforzarsi, e Alberto non può ignorare il fatto che la presenza di lei continua a destabilizzarlo.

Le nozze tra Manuela e Nico sono ormai alle porte, e la futura sposa è alla ricerca di un abito da sposa perfetto. La ricerca però, si rivela più complicata del previsto. Lei e Manuela finiscono nel mirino di un personaggio sospetto, che pare molto interessato alla vita delle gemelle Cirillo.

Trame Un posto al sole: cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

I tentativi di Raffaele di riavvicinarsi a Ornella sembrano dare i primi, timidi risultati. Ma le tensioni nate nella coppia sono molte e questo non può certo bastare a riportare il sereno tra loro.

Rossella – divisa tra le responsabilità in ospedale e l’ambizione di crescere professionalmente – inizia a interrogarsi sul suo futuro. Luca si trova a dover fare di nuovo i conti con la sua malattia, che si ripresenta gettandolo in uno stato di profondo sconforto.