Prosegue anche la prossima settimana l’appuntamento speciale con “Le Storie” di Un Posto al Sole. Per la seconda settimana consecutiva ripercorreremo – attraverso l’album dei ricordi sfogliato da Raffaele – le trame più avvincenti di quest’ultima stagione. Ma scopriamo insieme cosa ci aspetta.

Giulia e Luca protagonisti nell’episodio di lunedì 21 agosto

Il ritorno di Luca a Napoli ha portato molti cambiamenti nella vita di Giulia. Nella puntata del 21 agosto rivivremo – attraverso l’album dei ricordi – il momento in cui il dottor De Santis e la Poggi prendono la decisione di andare a vivere insieme.

Chissà se il portiere storico di Palazzo Palladini riuscirà a trattenere quella punta di orgoglio, dovuta al fatto che è stato proprio lui l’inaspettato Cupido che ha convinto Giulia ad abbattere le ultime barriere e riaprire il suo cuore.

La storia di Viola, Eugenio, Damiano e Rosa

Il tradimento di Viola nei confronti di Eugenio e la difficile scelta che ha dovuto prendere Damiano Renda saranno al centro di due episodi “ricordati” da Raffaele in questo tuffo nel passato.

In attesa di riprendere la trama dove l’avevamo lasciata, e scoprire con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole se il poliziotto sarà disposto a sottostare alle richieste del pericoloso ex cognato Eduardo, che lo terrà sotto ricatto, rivivremo i momenti salienti della sua storia con Viola.

Roberto, Marina e Lara al centro dei riflettori giovedì 24 e venerdì 25 agosto

Il giorno del matrimonio tra Marina e Roberto, Lara si è presentata con il piccolo Tommaso. La rivelazione che il bambino è figlio di Ferri ha inevitabilmente incrinato i rapporti nella neo coppia. In realtà però la Martinelli ha escogitato un piano, sfruttando il figlio di Ida per cercare di recuperare il rapporto con l’ex. Ma l’arrivo della vera madre del piccolo nella città partenopea e i sospetti della Giordano potrebbero far fallire miseramente i suoi piani.

Gli ultimi due appuntamenti con “Le Storie” sono dedicati proprio a questa intricata vicenda, sulla quale ancora non è stata scritta la parola “fine”.

Per sapere l’epilogo delle trame rimaste in sospeso prima della pausa estiva – cari amici lettori – dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che, a partire da lunedì 28 agosto, Un Posto al Sole tornerà alle 20.50 su Rai 3 con la consueta programmazione. Per rimanere aggiornati sugli ultimi avvenimenti e le news sui vostri beniamini continuate a seguirci.