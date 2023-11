Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 24 novembre 2023 ci svelano che assisteremo alla delusione di Nunzio, che verrà rifiutato da Diana. Una new entry farà il suo ingresso nella soap italiana: si tratta di Isabella, la mamma di Riccardo. Scopriamo insieme cosa accadrà nel dettaglio nelle nuove puntate inedite che andranno in onda su Rai 3.

Anticipazioni un posto al sole, trama puntate dal 18 al 24 novembre 2023

Nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda dal 11 al 17 novembre su Rai 3 vedremo Nunzio costretto ad affrontare un’amara sorpresa. Il ragazzo dovrà infatti fare i conti con il rifiuto di Diana a partire con lui per un weekend romantico.

Se il Cammarota aveva intravisto nella vicinanza della ragazza la possibilità di “scacciare” Rossella dalla sua mente, Diana preferirà non passare del tempo con lui, consapevole del fatto che non nutre un vero interesse nei suoi confronti.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: arriva Isabella

Nel corso della prossima settimana assisteremo all’arrivo di Isabella a Napoli. Riccardo non sarà particolarmente contento di vedere sua madre nella città partenopea, mentre Rossella si mostrerà particolarmente gentile nei confronti della donna e tra le due nascerà un feeling speciale.

Isabella farà molti complimenti alla futura nuora per il buon gusto con cui ha arredato la casa, ma il suo modo di fare infastidirà particolarmente il dottor Crovi, che chiederà a Rossella di non fidarsi di sua madre.

I modi di fare risoluti di Isabella non piaceranno troppo a Silvia, e la tensione tra le due consuocere finirà per creare un po’ di scompiglio nell’organizzazione del matrimonio dei figli.

Lara teme per la sua incolumità nelle prossime puntate Upas

Lara potrebbe uscire presto di prigione e questa notizia farà preoccupare Roberto e Marina. Quest’ultima potrà però contare sull’aiuto di Gabriella Sebillo, che avrà accettato di aiutarla a liberarsi per sempre della sua rivale. La Martinelli sarà sul punto di cadere nella trappola tesa dalle due donne.

Lara si renderà presto conto del grave pericolo che corre a restare in carcere, mentre Ferri e Marina attenderanno con apprensione di ricevere notizie dal carcere.

Gli spoiler di Upas al 24 novembre: Alberto spietato con Clara

Alberto sarà sul piede di guerra con Clara nelle prossime puntate Upas. Il Palladini non tollererà che la madre di suo figlio abbia un feeling speciale con Eduardo e cercherà di ottenere al più presto l’affido esclusivo di Federico.

Clara sarà disperata all’idea di perdere per sempre suo figlio, ma potrà contare sul supporto di Rosa che le starà vicino e cercherà di darle forza.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.