Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 23 ottobre 2020 ci svelano che assisteremo finalmente all’allentarsi della tensione tra Filippo e Serena. I loro sentimenti reciproci, mai del tutto sopiti, sembrano riaffiorare a poco a poco, ma un nuovo evento potrebbe giungere a turbare quella ritrovata serenità ancora così precaria.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 17 al 23 ottobre 2020

La preoccupazione per il bambino che Serena porta in grembo la porta a vivere ore di grande angoscia con Leonardo, spingendola a cercare conforto sempre più spesso in Filippo. D’altronde Leonardo sembra non riuscire a nascondere che prova solo odio e disprezzo per la Cirillo, costringendola più volte a cercare di arginare la rabbia che lui mostra di provare nei suoi confronti.

Mentre Niko è sempre più motivo di ansia e preoccupazione per i suoi cari, Giulia si trova a dover decidere se accettare l’invito di Michele a partecipare alla trasmissione radiofonica per raccontare la sua storia. Alla fine accetterà la proposta e racconterà pubblicamente la sua dolorosa esperienza, con la speranza che questo suo gesto possa aiutare altre donne a non finire nella rete delle truffe sentimentali.

La crisi di Niko intanto non accenna affatto a diminuire. Dopo l’intervento in radio Giulia riprende le sue ricerche e finisce per suscuitare l’ostilità di qualcuno. Una nuova iniziativa di Marco Modica finirà per turbarla e la porterà ad una reazione che avrà inevitabilmente delle conseguenze.

Clara deve cercare di riportare alla calma Alberto, che pressato dai problemi economici finisce per prendersela con lei. Intanto però Patrizio si mostra sempre più interessato alla giovane. Inevitabilmente la situazione porta Clara a vivere un momento di grande fragilità, nel quale troverà l’aiuto di un amico che le è davvero molto affezionato.

Spoiler Un Posto al Sole: la vendetta di Bice

Mentre Rossella si sta preparando ad affrontare un nuovo esame universitario Roberto è impegnato nel suo sottile gioco di seduzione con Lara, che cercherà di capire quali siano i reali sentimenti del giovane.

Bice, ferita per il tradimento subito, decide di vendicarsi puntando su Michele. Mariella sembra però convinta che non sarà certo la vendetta a far star meglio l’amica e cercherà di arginare i suoi propositi bellicosi. Riuscirà nel suo intento?