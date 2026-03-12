Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Le trame settimanali della serie tv partenopea in onda su Rai Tre dal 16 al 20 marzo rivelano che Marina assisterà impotente al confronto tra Roberto e la figlia Cristina. Subito dopo la Giordano si rivolgerà a Greta, che però sembra custodire un gran segreto. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: Roberto e Cristina, è scontro

Roberto e Cristina si scontrano sotto gli occhi di Marina, che assiste impotente al litigio tra il suo compagno e la figlia. La Giordano decide allora di mettersi in contatto con Greta, che sembra nascondere qualcosa.

I rapporti tra padre e figlia rimangono tesissimi, e l’assenza di Greta finisce per disorientare ancor più Cristina. Ma Greta continua a opporsi al ritorno a casa della figlia, e questo rende davvero perplesso Roberto, che decide di affrontarla faccia a faccia.

L’identità segreta di Maurizio a rischio? News Un posto al sole

Mentre si avvicina il giorno in cui Manuela presenterà la tesi e sposerà Niko, la Cirillo trascorre qualche momento piacevole con Maurizio. I preparativi per le nozze intanto, entrano nel vivo e la futura sposa è sempre più sotto pressione. Maurizio da parte sua continua a frequentare il Vulcano, e rischia di incontrare qualcuno che potrebbe riconoscerlo.

Trame Un posto al sole prossime puntate

La vicinanza tra Teo e Cristina è sempre più evidente, anche se – con il crescere della loro amicizia – aumentano anche le preoccupazioni. Massaro decide di ricontattare Mariella per provare a spiegarsi, e lei sembra rimanere colpita dalle sue parole. Sasà però rimane fermo nella sua convinzione: Sergio ha inscenato una recita inaccettabile!

Senza dire niente a Guido e Bice, Mariella si ritrova a essere la confidente di Massaro, una posizione che la porta a riflettere sul comportamento degli uomini.

Upas, spoiler al 20 marzo: cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Raffaele e Ornella – già profondamente in crisi – si trovano a dover affrontare anche i problemi di coppia di Diego e Ida. Il giovane appare stanco della fragilità emotiva della compagna e sospetta che lei stia valutando l’ipotesi di dare alla sua vita una nuova rotta.

Eduardo si sforza di mantenere la retta via, mentre Damiano sembra aver trovato qualche indizio che lo potrebbe aiutare a smascherare la donna coinvolta nella banda di ladri. Sabbiese deve prendere una decisione difficile. Alberto intanto, fa fatica ad andare avanti nella sua vita e continua a pensare incessantemente ad Anna.