Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 13 al 19 gennaio 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori ci saranno Raffaele e Diego. Quest’ultimo scoprirà il segreto di Ida e non prenderà affatto bene il fatto che la donna abbia venduto suo figlio. Scopriamo insieme cosa accadrà nella storica soap opera di Rai 3 giunta alla sua 28ª stagione, con le anticipazioni nuove puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 13 al 19 gennaio 2024

Nelle prossime puntate inedite Un Posto al Sole – in onda dal 13 al 19 gennaio 2024 – vedremo Raffaele e Diego ormai sul punto di scoprire tutta la verità sul passato di Ida.

Diego scoprirà così che Ida ha venduto suo figlio, proprio mentre lei riceverà una nuova offerta da Marina e Roberto. Tra la Kovalenko e il figlio di Raffaele ci sarà un confronto, al termine del quale la delusione del ragazzo si farà quasi palpabile. Raffaele cercherà di indurlo a riflettere prima di prendere una decisione definitiva sulla ragazza. Quando Diego e il padre scopriranno che Ida avrà di nuovo ceduto alle proposte di Ferri e Marina, finiranno per dimostrarsi apertamente ostili con la coppia, colpevole di aver usato il loro potere per piegare Ida alle loro esigenze.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: Serena e Filippo preoccupati per Irene

A palazzo Palladini Serena e Filippo saranno molto preoccupati per Irene. I due noteranno infatti che la piccola ha iniziato a comportarsi in modo insolito e da segnali di malessere. Filippo e Serena si chiederanno se tutto questo sia un normale passaggio della sua crescita o se oppure si tratti di qualcosa di più grave. La piccola apparirà sempre più scontrosa e taciturna, e la coppia non potrà fare a meno di preoccuparsi per lei.

Nel frattempo Mariella e Guido “ingaggeranno” una vera e propria battaglia tra le mura domestiche. Lei non riuscirà ad accettare il fatto che l’uomo l’abbia punita sul lavoro, e inizierà a fargli guerra in casa. Guido deciderà di pubblicare una lettera di scuse sui social, ma questo gesto anziché placare gli animi finirà per infiammarli ancora di più.

Sorpresa per Nunzio nelle prossime puntate Un Posto al Sole

La giornata dedicata alla pizza porterà una sorpresa a Nunzio. Al Vulcano verrà infatti dedicato uno spazio speciale a questa prelibatezza, ma la serata sarà rovinata da un gruppo di clienti poco raccomandabili, che metteranno a rischio la sicurezza del locale.

La tensione causata sarà placata solo quando il Cammarota giungerà nel locale. Sarà infatti lui a riportare l’ordine. Se i clienti del Vulcano potranno così dire di aver scampato il pericolo, lo stesso non potremmo dire per lui. Nunzio si troverà infatti di nuovo ad affrontare una situazione rischiosa.

Spoiler UPAS, cos’altro accade?

Mentre il rapporto tra Viola e Antonio stenterà a ritrovare la serenità perduta, Eugenio sembrerà prendere sempre più consapevolezza che il suo interesse verso Lucia Cimmino aumenta ogni giorno. Per la Bruni arriverà il momento di decidere se accettare o meno un’offerta di lavoro.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.