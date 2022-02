Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 12 al 18 febbraio 2022 ci svelano che l’avvicinarsi di San Valentino porta scompiglio tra moltissime coppie a Palazzo Palladini e la festa degli innamorati rischia di trasformarsi in un incubo. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 12 al 18 febbraio 2022

Le coppie di Palazzo Palladini sono alle prese con il giorno dedicato all’amore. Samuel è finalmente a un passo dal coronare il suo sogno d’amore con Speranza, quando tutto si mette contro di lui.

Per Rossella le cose sembrano farsi complicate in campo sentimentale, a causa dell’apparente cinismo di Riccardo, mentre tra Chiara e Nunzio, nonostante appaia fin troppo evidente l’amore reciproco, la distanza sembra assumere misure incolmabili. Il malessere di Ferri sembra trovare una valvola di sfogo su Lara. Come se non bastassero le tensioni in campo sentimentale, Nunzio e Roberto finiscono per arrivare a un duro scontro sul lavoro.

La festa di San Valentino sembra assumere i contorni di una giornata in cui tensioni e incomprensioni rischiano di rovinare il rapporto di molte coppie….. Che fine hanno fatto le frecce di Cupido che quest’anno sembrano solo sfiorare i protagonisti di Palazzo Palladini?

Anticipazioni Upas: San Valentino, the day after

Dopo l’inaspettata conclusione del giorno di San Valentino, Samuel si risveglia al settimo cielo. Il giorno dell’appuntamento di Cerruti è giunto e si preannuncia alquanto movimentato.

Continuano intanto le pene d’amore per Nunzio, che vorrebbe solo prendere le distanze da tutto. A peggiorare la situazione arriva anche un duro confronto con sua madre, che lo fa sprofondare in una crisi ancor più profonda.

Lara sembra non aver perso la sua straordinaria abilità di manipolatrice, e riesce a farsi nuovamente largo nella vita di Ferri. Ma lui ha già individuato in Chiara una possibile preda.

La tensione tra Nunzio e Franco persiste, mentre Katia si trova ad affrontare una difficile situazione con il suo compagno, che non sembra affatto disposto a perderla. Ma la crisi rischia di assumere un effetto definitivo, soprattutto perché Katia è sempre più vicina a Franco, che nel frattempo sembra allontanarsi sempre più da Angela.

Rossella si rende conto della gravità delle condizioni di salute di Corrado. L’aggravarsi delle condizioni del ragazzo portano Rossella a riflettere su quanto sia difficile per un medico non lasciarsi coinvolgere dai sentimenti.

Per sapere cos’altro accadrà dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.