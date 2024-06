Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 14 giugno 2024 ci svelano che vivremo una settimana ricca di colpi di scena. Cosa accadrà in Upas la prossima settimana? Al centro dei riflettori troveremo Ornella, che dopo aver avuto conferma riguardo ai suoi sospetti sulla malattia di Luca, affronterà il primario. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Upas, trama puntate dal 10 al 14 giugno 2024

Ornella da qualche tempo sospetta che Luca lotti con una malattia neurodegenerativa. Dopo averne discusso con Raffaele la dottoressa Bruni decide di affrontare direttamente la questione con la sua amica Giulia.

Quest’ultima – messa davanti ai fatti – crolla e conferma i sospetti di Ornella. A questo punto la dottoressa Bruni decide di confrontarsi con Luca De Santis, e gli chiede di lasciare il posto di primario, ritenendolo incompatibile con le sue condizioni fisiche.

Si tratta di un momento davvero delicato per De Santis. Luca si trova infatti ad affrontare lo spettro dell’Alzeihmer, dopo che – nonostante i primi allarmanti sintomi – il medico aveva deciso di continuare il suo lavoro.

Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali: la decisione di Lara

Parallelamente alle vicende di Luca De Santis, vedremo la storyline tra Lara, Ida e Diego. La “finta madre” di Tommy comunica alla coppia la sua decisione: li aiuterà nella loro battaglia legale per l’affidamento del bambino? Nel frattempo Roberto Ferri – temendo il peggio – prepara le dovute contromosse.

Upas, cos’altro accade?

Niko – pur di accontentare Valeria – rimanda le vacanze con suo figlio, causando una grande delusione al piccolo Jimmy. Guido e Claudia iniziano a fare jogging insieme, ignari del fatto che Mariella li sta pedinando.

Eduardo e Clara possono finalmente covolare a nozze, ma Alberto trama per non lasciare loro Federico. Rossella vede riaccendersi le speranze, grazie a un riavvicinamento con Nunzio. Poco dopo però, un banale incidente li riallontana nuovamente.

Silvia e Michele iniziano a progettare le vacanze estive.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.