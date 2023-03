Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 1 al 7 aprile 2023 ci svelano che assisteremo alla decisione sofferta di Silvia, che per risollevare le sorti del Caffè Vulcano sarà costretta ad accettare la proposta di società di Alberto. Ma scopriamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 1 al 7 aprile 2023

Silvia è sul punto di cedere ad Alberto, mentre Diego e Rossella si convincono sempre più che sia proprio quest’ultimo l’artefice degli attacchi social al Caffè Vulcano. Che succederà al suo amato locale e ai suoi soldi?

Nel frattempo, Lara e Roberto – approfittando del fatto che Marina si trova a Londra – si avvicinano molto. Marina è furiosa con Ferri ed è certa che il suo matrimonio sia ormai giunto al capolinea. Stanca di subire le pressioni di Lara – e ancora in colpa per l’incidente di Irene – Marina decide di passare qualche giorno a Londra. Durante la sua assenza Roberto ha modo di prendersi cura del piccolo Tommaso, riavvicinandosi pericolosamente a Lara. Proprio mentre sembra che il piano della ragazza per far separare Roberto e Marina stia dando i suoi frutti, Ferri si rende conto di aver preso una via sbagliata e, quando torna Marina, prova a recuperare il loro rapporto.

Nelle prossime puntate ci sarà spazio anche per Filippo, chiamato a fare i conti con il suo passato doloroso e difficile. Per il ragazzo è arrivato il momento di prendere una decisione, e l’epilogo si preannuncia doloroso.

Un Posto al Sole news, Alberto smascherato da Diego

Le nuove anticipazioni Un posto al sole ci rivelano che Silvia – ormai disperata – sta per cedere alla proposta di Alberto, che diventa così proprietario al 50% del Caffè Vulcano. Questi cambiamenti mettono in serio pericolo molti posti di lavoro. Diego, Samuel e il personale rischiano di perdere il posto e non sono disposti a stare con le mani in mano. Dopo varie indagini il “gruppetto” si convince che dietro la rovina del Caffé Vulcano ci sia proprio il Palladini. Cosa farà Silvia quando verrà messa al corrente dei loro sospetti?

Rossella trova un modo per salvare il locale, ma Alberto non è disposto a mollare la presa. Intanto, Lara guadagna terreno con Roberto.

Angela rinuncia a lasciare Napoli per lavoro, e sceglie di restare accanto alla sua famiglia, mentre Samuel è sul punto di cedere alle insistenze di Micaela, la bella Cirillo si trasformerà in una minaccia e gli farà rischiare di perdere per sempre la sua fidanzata Speranza? Indeciso sul da farsi, Samuel chiede consiglio a Nunzio.

Upas, anticipazioni al 7 aprile Un Posto al Sole

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.