Doppia sfida per Enrico Ianniello che nella settima stagione di Un passo dal cielo non ha solo interpretato il simpatico Vincenzo Nappi ma ha anche diretto alcuni episodi. Nella nuova stagione, il commissario Vincenzo Nappi dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso: quello femminile e più empatico della sorella Manuela. Il loro rapporto di lavoro e familiare evolverà nel corso delle puntate. Vincenzo intanto è andato a vivere insieme a Carolina, sempre più una donna in carriera. Lui soffrirà il successo della sua compagna e l’inversione dei ruoli in famiglia comincerà a pesargli.

Intervista a Enrico Ianniello

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Enrico Ianniello che ci ha parlato della sua prova da regista: “Il salto vero e proprio è stato quello che facevo dal set al monitor e all’inverso. Per quanto riguarda il mio personaggio, Vincenzo è una perno in questa serie e lo è sempre stato. Ha il pregio di riuscire a tenere insieme la commedia con la detection. Per me è stata un’esperienza straordinaria perché quando fai l’attore per tanti anni e poi ti chiedono di fare il regista capisci come sia difficile per chi recita farsi capire da un regista. Ci vuole sensibilità”.

Vincenzo e Carolina si troveranno a vivere sotto lo stesso tetto con una famiglia allargata. Che convivenza sarà? Ianniello dichiara: “Sarà una convivenza molto burrascosa. In questa stagione Vincenzo soffrirà moltissimo il fatto che Carolina abbia un’ascesa professionale perché si sentirà abbandonato. In particolare, ci sarà una richiesta che verrà inevasa da Vincenzo e lei deciderà di buttarsi sul lavoro. In quel momento di lontananza con la sua compagna farà il suo ritorno Eva. Ne vedremo delle belle”.

Nel 2023 è ancora difficile però normalizzare la figura di un uomo che si occupa della gestione della casa. Ianniello asserisce: “Non dovrebbe fare ancora notizia il fatto che un uomo decida di dedicarsi alla famiglia e alla casa. Nella serie abbiamo giocato con questa idea”.

La serie ha dovuto dire addio a Daniele Liotti, attore amatissimo dal pubblico e in particolare da quello femminile. Enrico Ianniello però sembra rassicurare il pubblico su un eventuale ritorno: “Non direi che Daniele ha abbandonato la serie anche perché non si sa mai cosa possa succedere. Io sono molto amico di Daniele e ci siamo sentiti anche di recente. Per me era presente anche quando giravamo e quando c’è stata occasione l’abbiamo ficcato in qualche battuta anche solo per prenderlo in giro”.

Nel Commissario Ricciardi, Enrico ricopre il ruolo di Bruno Modo. La seconda stagione della serie si è conclusa da poco. Un grande successo ancora di ascolti che risiede secondo l’attore nella potenza della scrittura di Maurizio De Giovanni: “E’ una serie scritta molto bene e De Giovanni ha fatto un lavoro fantastico. Il secondo elemento di successo sta nel cast. Gli attori sono molto bravi. A questi si aggiunge poi la fotografia e la regia di Tescari”.

Video intervista a Enrico Ianniello