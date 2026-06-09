Si rinnova su Canale 5 l’appuntamento serale con la serie tv spagnola Un nuovo inizio. Martedì 9 giugno in prima serata saranno trasmessi due nuovi episodi della soap con Megan Montaner. Curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate 5 e 6.

Trame puntate serali del 9 giugno Un nuovo inizio: la vendetta di Justa

La terza puntata inizierà con un rifiuto da parte di Manuel nei confronti di Justa. La donna cercherà di nuovo di riavvicinarsi a lui, ma il ragazzo le ribadirà – ancora una volta – che tra loro è tutto finito.

Amareggiata dal rifiuto dell’amato, Justa troverà tra le sue cose una foto che ritrae Maria e José, e deciderà di utilizzarla per seminare dubbi sulla fedeltà della protagonista.

José si riaffaccia nella vita di Maria nelle prossime puntate Un nuovo inizio

Se Maria ormai considererà la relazione con Josè un capitolo chiuso, lui non sarà dello stesso avviso. Il giovane non avrà infatti accantonato del tutto l’idea che tra loro possa ancora esserci una storia, e per questo motivo si riaffaccerà nella vita di Maria, pronto a rprendersela.

A quel punto la protagonista e Manuel decideranno di partire per La Mancia e si metteranno in viaggio, ma un guasto improvviso alla loro auto li costringerà a pernottare nella tenuta di una coppia di stranieri. In quel clima sereno, i due si lasceranno andare alla passione, e vivranno momenti di felicità.

Rientrati alla tenuta, Manuel chiederà a Justa di lasciare la proprietà, specificando che per lei non c’è più posto né nelle tenuta né tantomeno nella sua vita.

Un nuovo inizio, puntata finale del 9 giugno: Claudia è incinta?

Degli strani malesseri di Claudia, spingeranno Maria e Pepita a sospettare che la ragazza sia incinta. Mentre le due continueranno a interrogarsi sulle continue nausee della giovane, i preparativi per il matrimonio di Claudia andranno avanti.

Dopo l’invito di Manuel a lasciare la tenuta Justa sarà particolarmente abile a nascondere il proprio risentimento, che tuttavia non tarderà a manifestarsi in occasione di un confronto con Maria. La protagonista – pur non perdonandole il tradimento – cercherà di avere con lei un dialogo civile, ma la giovane non arretrerà di un passo. Approfittando delle nozze di Claudia, Justa deciderà di intrufolarsi nella casa dei Cervantes per curiosare indisturbata.