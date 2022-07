Ieri sera si è concluso a San Siro il primo tour negli stadi di Ultimo e l’annuncio, a sorpresa, che questa favola continuerà anche nel 2023 è la realizzazione concreta di chi vuole fare questo per tutta la vita. Di seguito, le prime quattro date annunciate dall’artista romano.

Ultimo: Olimpico e San Siro sono i primi stadi del Tour 2023

Era il 2018 quando Niccolò Moriconi vinceva la sezione Nuove Proposte del 68esimo Festival di Sanremo con “Il Ballo delle Incertezze” condotto da Claudio Baglioni. Da quel momento, non si è più fermato. Nonostante le porte in faccia ricevute in precedenza da talent show come Amici di Maria De Filippi e dalle etichette discografiche che non credevano nel suo messaggio, l’ossessione di Ultimo l’ha portato ad essere l’artista italiano più giovane di sempre a portare negli stadi oltre 600.000 persone.

Il tour negli stadi appena terminato doveva effettuarsi due anni fa e a causa della pandemia Ultimo, come tutti i suoi colleghi, ha dovuto aspettare. Non è stato facile ma il suo pubblico che è multigenerazionale l’ha riempito d’amore in queste 15 tappe in giro per l’Italia. Tutti uniti sotto un unico credo:

“Da quando ero bambino solo un obiettivo: dalla parte degli ultimi per sentirmi vivo”

Ora che, però, Ultimo ha svelato i prossimi appuntamenti live per il 2023 è lecito pensare che arriverà presto nuova musica. Un album con nuove canzone da aggiungere al suo repertorio già diventato ricco di classici come “Pianeti”, “Sogni Appesi”, “Ti dedico il silenzio” fino all’inno dell’attuale tour “Vieni nel mio cuore”. Sarà dura ma meraviglioso fare un’altra scaletta.

Ultimo – La Favola continua: ecco, dove e quando trovare i biglietti per le date 2023

In attesa di altre novità, ecco, le date annunciate per cui i biglietti saranno disponibili da martedì alle ore 14:00.