I segreti di Twin Peaks, la serie cult degli anni ’90 che per diverse settimane tenne incollati allo schermo migliaia di telespettatori italiani, torna in tv in chiaro, anche se solo per un giorno. Vi diciamo dove e quando vederla.

Dove e quando vedere in tv e in chiaro I segreti di Twin Peaks

Nonostante i tanti anni trascorsi dalla prima messa in onda, avvenuta esattamente il 9 Gennaio 1991 su Canale 5, fra l’altro accompagnata da un battage pubblicitario di grande portata, I segreti di Twin Peaks, serie ideata da David Lynch e Mark Frost, continua ancora oggi ad appassionare tantissime persone.

Se anche voi siete suoi fans, non perdete l’appuntamento che vi attende il giorno 8 Aprile. PlutoTv, canale gratuito del gruppo Paramount, la trasmetterà in chiaro e ininterrottamente dalle 22.00 alle 6.00 del mattino seguente.

Il giorno non è casuale, ma lo stesso in cui la serie esordì negli Stati Uniti esattamente 34 anni fa. Un’ottima occasione per guardare ancora una volta uno dei telefilm più avvincenti degli ultimi decenni.

La trama in breve

Anche se nota ai più, per chi ancora non la conoscesse o l’avesse in parte dimenticata, ripercorriamo brevemente la trama de I segreti di Twin Peaks.

Tutto inizia la mattina del 24 Febbraio 1990. Nella piccola e deliziosa cittadina di Twin Peaks, sul greto del fiume, viene ritrovato il corpo nudo e avvolto nella plastica della diciassettenne Laura Palmer. Le indagini portano alla luce la vita tutt’altro che irreprensibile della ragazza, non proprio la timida e brava studentessa che sembrava, e un mondo torbido e sommerso che pareva inconciliabile con l’apparente pace e tranquillità del posto.

La narrazione è dunque interamente incentrata, con numerose divagazioni, sulle ricerche dell’assassino della giovane donna (ricordate la domanda-tormentone “chi ha ucciso Laura Palmer?”) e il finale a sorpresa, d’altronde d’obbligo in ogni serie gialla che si rispetti, è garantito.