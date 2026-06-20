Tutto per la mia famiglia (titolo originale Kardeşlerim) è il nuovo serial turco di Canale 5. Nei prossimi episodi – in onda dal 22 al 26 giugno in daytime – assisteremo a nuovi problemi che i quattro fratelli Eren si troveranno ad affrontare: la malattia della piccola Emel prima, e l’allagamento del pollaio dovuto a un forte temporale poi, li costringeranno a prendere decisioni importanti. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame settimanali Tutto per la mia famiglia

Kadir ha un duro confronto con Akif, al termine del quale decide di restituire i soldi ricevuti dalla zia e accusare l’imrenditore di essere resonsabile – seppur indirettamente – della morte di suo padre. Secondo quanto afferma Kadir, Veli sarebbe morto a causa di misure di sicurezza sul lavoro inadeguate.

Nel frattempo le condizioni di salute della piccola Emel destano molte preoccuazioni. La bambina ha la febbre alta e soffre di allucinazioni nelle quali rivede i genitori scomparsi. I dottori temono che possa insorgere una polmonite e raccomandano ad Asiye e Ömer di non farle mancare le medicine. Per riuscire a comprare i farmaci e il cibo, i due sono costretti a vendere i loro cellulari. Come se ciò non bastasse, Sengül intercetta una donazione destinata ai quattro fratelli da Suzan e tiene i soldi per sé.

Tutto per la mia famiglia, trame al 26 giugno

Il pollaio nel quale i quattro fratelli vivono viene allagato da un violento temporale: i ragazzi si ritrovano così senza più un riparo e sono costretti a trascorrere la notte al freddo. Questa nuovo inconveniente è proprio l’ultima cosa della quale avevano bisogno, e Sabahat – fortemente preoccupata per le condizioni di Emel – arriva a considerare l’idea dell’orfanatrofio, consapevole che quello sia il solo posto dove la piccola potrà ricevere cure adeguate.

Intanto emerge un dettaglio inquietante: gli operai Ismet e Seyfi hanno un video dove si può vedere Akif e Veli litigare poco prima della tragedia. Inizialmente i due pensano di utilizzarlo per ricattare Akif, ma poi Ismet ci ripensa quando si accorge che i fratelli Eren vertono in condizioni disperate. L’uomo si convince che la miglior cosa da fare sia avvertire la polizia e raccontare tutto a Kadir, ma Seyfi è di tutt’altro avviso e prosegue da solo con il suo piano. Contatta Akif e gli chiede una grossa somma di denaro, che dovrà consegnare nel punto esatto in cui Veli è precipitato.

Akif si presenta all’appuntamento, e tra lui e il suo ricattatore scoppia una lite che termina con una caduta nel vuoto dell’imprenditore. Akif sopravvive e Kadir – arrivato sul posto – chiama i soccorsi.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Akif viene portato in ospedale, dove ringrazia il suo soccorritore e tiene fede alla promessa fatta: assume Kadir nella caffetteria della scuola privata Ataman, oltre ad assumersi le spese per garantire ai suoi fratelli una adeguata istruzione.

Sengül decide di usare parte del denaro sottratto ai nipoti per iscrivere i suoi figli alla scuola privata. Quando Orhan lo scopre decide di ristrutturare il pollaio e renderlo una casa dignitosa per i ragazzi.