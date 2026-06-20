Pronti per tutti gli spoiler su Tu si que vales 2026? Le anticipazioni sulla seconda registrazione, avvenuta negli studi Elios di Roma venerdì 19 giugno 2026, ci regalano i nomi di altri Vip pronti ad approdare in studio per giocare con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Ecco tutti i nomi di chi vedremo impegnarsi nella battaglia di lip sync in prima serata su Canale 5 il prossimo autunno.

Tu si que vales 2026: la nuova gara di lip sync

Seconda registrazione di Tu si que vales 2026. Le anticipazioni ci svelano i nomi dei Vip approdati in studio per l’attesissima battaglia di lip sync tra giudici e Vip. Quali sono state le esibizioni, ma soprattutto quali coppie si sono unite tra loro per dar vita ad una performance unica e rara, ma soprattutto sicuramente esilarante?

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I nuovi ospiti saranno:

Alessandra Amoroso

Raniero Monaco Di Lapio

Elena Santarelli

Samira Lui

Al Bano

Quali saranno le coppie e quali le esibizioni?

Maria De Filippi per vincere la seconda sfida ha invitato in studio una delle sue ex pupille ovvero Alessandra Amoroso. In due hanno dato vita ad un improvabile duetto tra Gianni Morandi e Rita Pavone.

Sabrina Ferilli si è esibita con Raniero Monaco Di Lapio sulle note di The final countdown, mentre Rudy Zerbi ed Elena Santarelli hanno interpretato Meraviglioso dei Negramaro. Sarà riuscito Zerbi ad impegnarsi un po’ di più di quanto fatto in precedenza visto che tutti l’hanno sempre accusato di non cantare a sincrono?

Che ne sarà dell’accoppiata Luciana Littizzetto e Samira Lui che porteranno la cover di Sanremo 2026 imitando Tony Pitony e Ditonellapiaga? Forse, tra tutti, la performance più attesa, dopo quella realizzata con Alessandra Mussolini, sarà quella di Paolo Bonolis e Al Bano che porteranno sul palco un medley dei Gipsy Kings.

Chi vincerà? Sarà Belen Rodriguez ad annunciarlo. Per scoprirlo occorrerà sintonizzarsi su Canale 5 il prossimi autunno.

Sabrina Ferilli conferma la seconda stagione della fiction Mediaset

Cos’altro è emerso dalla anticipazioni della seconda registrazione di Tu si que vales 2026? Ebbene Sabrina Ferilli si è esibita con il collega Andrea Monaco Di Lapio. Come i fan delle fiction Mediaset sapranno i due hanno recitato nella serie tv A testa alta. Proprio in merito a questo progetto, dopo aver fatto divertire il pubblico con la loro esibizione, insieme hanno svelato la conferma ufficiale dell’arrivo della seconda stagione della serie.

La notizia arriva a smentire le parole dello sceneggiatore Mizio Curcio che precedentemente aveva affermato che la storia narrata si fosse conclusa con la terza e ultima puntata della miniserie e che pertanto non ci sarebbe stato un sequel inerente le vicende della preside Virginia Terzi.