Nonostante il caldo si continua a lavorare per Tu si que vales 2026. Le anticipazioni della terza registrazione ci svelano i nomi di altri Vip che prenderanno parte alla gara di lip sync insieme ai nostri amati giudici dello show di Canale 5. Chi duetterà con Maria De Filippi, chi cercherà di far cantare e ballare Rudy Zerbi, ma soprattutto chi si divertirà con Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto e chi potrà dire di aver duettato con Sabrina Ferilli? Ecco tutti gli spoiler!

Tu si que vales 2026 anticipazioni: attori e personaggi della tv

La terza registrazione di Tu si que vales 2026, o meglio le anticipazioni emerse da quanto accaduto negli studi Elios di Roma in questo caldissimo lunedì 22 giugno ci svelano che alla corte di Maria De Filippi, per essere giudicati da Belen Rodriguez, arriveranno altri personaggi del mondo della tv, della musica e del cinema. Di chi stiamo parlando?

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In studio approderanno:

Gigi Marzullo

Amanda Lear

Rocio Munoz Morales

Rocco Casalino

Donatella Rettore

Come saranno composti i duetti?

Gigi Marzullo canterà con Paolo Bonolis e interpreteranno un brano del Piotta. Con Luciana Littizzetto si esibirà Amanda Lear sulle note di Felicità di Al Bano e Romina Power. Sabrina Ferilli invece duetterà con la bellissima Rocío Muñoz Morales e sulle note di Umbrella di Rihanna, mentre a Maria De Filippi spetterà l’onore e l’onere di salire sul palco con Rocco Casilino per interpretare Zucchero e Loredana Berté. Rudy Zerbi, infine, insieme a Donatella Rettore si trasformerà in Rupaul e Elthon John.

Giovannino sarà diviso in 3

Abbiamo conosciuto Giovannino in due versioni diverse fino ad ora. A Tu si que vales 2026 rimarremo ancor più a bocca aperta vedendolo apparire in studio in ben tre versioni distinte. Cosa significa? Ebbene vedremo: