Nuova registrazione per Tu si que vales 2025. Gli ospiti di questa volta sono stati: Pio e Amedeo, Lillo e altri personaggi molto amati del mondo della tv. Di chi stiamo parlando? Un po’ di pazienza e come sempre vi raccontiamo tutti i dettagli emersi dagli studi Elios dove si è registrata una nuova puntata del talent show di Canale 5 che presto ci intratterrà e terrà compagnia nelle fredde giornate autunnali, traghettandoci fin quasi verso le vacanze natalizie, prima di C’è Posta per te. Ecco tutti gli spoiler.

Tu si que vales 2025 ospiti: da Pio e Amedeo a Lillo

Quali personaggi famosi sono approdati in studio per questa registrazione di Tu si que vales 2025? Alla lista degli ospiti di questa edizione del programma Mediaset condotto da: Giulia Stabile, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara, si vanno ad aggiungere:

Pio e Amedeo ,

, Laura Chiatti ,

, Lillo,

Costanza Calabrese ,

, Federica Pellegrini.

Cosa è successo in studio? I Vip presenti in questa puntata si sono messi alla prova con il lip-sync insieme ai vari giudici. I duetti sono stati così composti:

Sabrina Ferilli con Costanza Calabrese che si sono esibite sulle note di Brividi

Paolo Bonolis e Lillo hanno cantato varie canzoni di Elvis Presley

Luciana Littizzetto e Federica Pellegrini hanno rivivere il Moulin Rouge

Rudy Zerbi e Laura Chiatti hanno cantato sulle note di Sinceramente di Annalisa

Maria De Filippi insieme a Pio e Amedeo, invece, si sono esibiti sulle note di Sarà perché ti amo.

Emozioni, risate e momenti di riflessione: ecco la prima serata di Canale 5

Come ogni anno, anche in questo 2025, Tu si que vales tornerà a tener compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset con grasse risate, forti emozioni e momenti di riflessione. In trasmissione verranno toccati, come sempre, temi importanti e profondi legati alla società attuale e alle sue problematiche. Ogni sabato sera, tra una esibizione e l’altra, tra uno scherzo a Sabrina Ferilli e una gara tra giudici, i telespettatori avranno modo di passare qualche ora in compagnia della televisione, ma anche di approfondire diversi aspetti della vita dell’uomo e dei sacrifici che ogni giorno si devono fare per poter realizzare i propri sogni.

Chi vincerà la gara tra i giudici? Chi vincerà questa edizione di Tu si que vales 2025? E’ troppo presto per dirlo. Occorrerà scoprirlo rimanendo sintonizzati su Canale 5 e seguendo ogni puntata.