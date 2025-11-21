Tu si que vales 2025 ospiti: il torneo dei Big con ospiti Vip | Spoiler

Nuova registrazione di Tu si que vales 2025! In studio sono tornati alcuni ospiti che abbiano già visto duettare con i giudici nelle passate puntate per un torneo dei migliori per quanto riguarda le sfide di lip-sync. Grazie alle nostre talpe possiamo fornirvi tutti gli spoiler di quanto accaduto. Siete curiosi? Scoprite le news insieme a noi.

Tu si que vales 2025 ospiti: il torneo dei migliori

Quest’oggi è è stata registrata negli studi Elios di Roma una nuova puntata di Tu si que vales 2025. I giudici del programma di Canale 5 si sono esibiti nuovamente con alcuni Vip che abbiano già visto nelle precedenti puntate. E’ andato in scena il torneo dei migliori. Chi vedremo in prima serata sull’ammiraglia Mediaset?

Sono tornati in studio per sfidarsi a suon di lip-sync: Pio e Amedeo, Diletta Leotta, Luca Laurenti e Nicolò De Devitiis. Quali sono stati gli accoppiamenti Vip – giudice e quali le canzoni? Ebbene Maria De Filippi ha interpretato Anna Oxa con Pio e Amedeo che hanno fatto Fausto Leali. Insieme hanno cantato Ti lascerò.

Luciana Littizzetto con Nicolò hanno cantato Una vita in vacanza de Lo Stato Sociale. Rudy Zerbi, invece, con Diletta Leotta ha cantato un medley di Tina Turner.

Paolo Bonolis con Luca Laurenti, invece, hanno cantato Thriller di Micheal Jackons. Per finire Sabrina Ferilli con Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni hanno cantato Bad Romance dí Lady Gaga.

Chi ha vinto alla fine? A trionfare è stata Sabrina Ferilli. L’attrice sarà contenta? Speriamo di sì. Ha sempre accusato gli altri di vincere facilmente e di non interpretare realmente le canzoni sottolineando oltretutto che Maria barava e non muoveva davvero la bocca in sincrono con le parole delle varie canzoni.

Come mai tutto ciò? Ebbene ogni giudice ha avuto modo di scegliere la persona con cui si era trovato meglio o con cui si era divertiti di più e di farla richiamare per un torneo tra i top dei top. Un modo per concludere la manche che ha preso il via con le prime puntate, ma anche per giocare e divertirsi insieme ancora una volta.

Tu si que vales: le esibizioni in gara

Che altro vedremo? Come sempre vi saranno tantissime esibizioni sorprendenti pronte a farci divertire e commuovere, ma anche a farci riflettere. La gara continua inesorabilmente fino alla diretta della Finale in cui verrà decretato il nuovo vincitore. Non mancheranno nemmeno le incursioni di Giovannino che continuerà a tormentare la povera Sabrina Ferilli.