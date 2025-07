Nella nuova registrazione di Tu si que vales 2025 vi saranno altri graditi ospiti. Si creeranno così nuovi e improbabili duetti tra i giudici di questa nuova edizione del programma dell’ammiraglia Mediaset. Di chi stiamo parlando? Di personaggi del calibro di Valeria Marini ed Enzo Iacchetti, ma anche di altri volti noti e molto amati del panorama musicale, televisivo e cinematografico italiano. Ecco tutti gli spoiler

Tu si que vales 2025 ospiti: Valeria Marini ed Enzo Iacchetti

Ancora duelli di playback. Ancora esibizioni per i nostri giudici e i nuovi malcapitati ospiti che dovranno esibirsi insieme a loro. Nella nuova registrazione di Tu si que vales 2025 sono approdati in veste di ospiti showgirl, conduttori ed attori. Di chi stiamo parlando? Alla lunga lista di ospiti che vi abbiamo fornito nelle precedenti settimane, si vanno ad aggiungere personaggi del calibro di:

Valeria Marini

Enzo Iacchetti

Bianca Guaccero

Emanuel Lo

Pamela Camassa

Le esibizioni di ospiti e giudici di Tu si que vales 2025

Cosa accadrà in studio? Ebbene:

Sabrina e Pamela si esibiranno sulle note di Baby one more time e Oops I did It again di Britney Spears .

. Paolo Bonolis e Valeria Marini, invece, si esibiranno sulle note di Sister Act

Maria De Filippi ed Enzo Iacchetti canteranno Comune andare nella versione di Alessandra Amoroso ed Elisa

Rudy Zerbi e Bianca Guaccero , invece, si trasformeranno in Ambra per interpretare una hit intramontabile: T’appartengo.

, invece, si trasformeranno in Ambra per interpretare una hit intramontabile: T’appartengo. Luciana Littizzetto avrà invece l’onere e l’onore di prendere il posto di Lorella Cuccarini al fianco di Emanuel Lo per un duetto in stile Dua Lipa ed Elthon John

Come la prenderà Lorella nel vedere il suo collega tradirla così? Cosa ne penserà Giorgia di questa performance?

Insomma duetti improbabili, ma sicuramente imperdibili. Chissà come commenteranno Alessandra Amoroso ed Elisa. Quali ospiti vedremo scendere in pista? Per ora è difficile a dirsi. Le registrazioni di Tu si que vales 2025 si fermano qui. Piccola pausa per tutti. In fin dei conti giudici e conduttori si meritano un po’ di vacanze. A inizio settembre di sicuro avremo altre anticipazioni su uno dei programmi più amati ed attesi dell’ammiraglia Mediaset