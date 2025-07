Tu si que vales 2025 ospiti: da Elodie a Cattelan | Spoiler

Sempre più ospiti sono pronti ad approdare negli studio di Tu si que vales 2025 per mettersi alla prova con i giudici del programma e per regalare momenti esilaranti ai telespettatori di Canale 5. Cosa abbiamo scoperto nell’ultima registrazione odierna? Ecco quali Vip si esibiranno al fianco di: Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto.

Tu si que vales 2025 ospiti: Elodie e Alessandro Cattelan

Grazie a tutte le anticipazioni che vi stiamo fornendo nelle ultime settimane su Tu si que vales 2025 i volti degli ospiti non sono un mistero. Spoiler dopo spoiler stiamo però anche capendo sempre di più che questa edizione sarà quella in cui si punterà molto sui personaggi pronti a prendere il palco insieme ai giudici per esibizioni esilaranti ma anche emozionanti che regaleranno momenti di spensieratezza e tanto divertimento al pubblico a casa. Tanti i nomi dei volti noti che approderanno in studio. Al lungo elenco che bi abbiamo fornito precedentemente si aggiungeranno anche quelli di altri personaggi molto amati del panorama musicale e televisivo. Di chi stiamo parlando?

In questa registrazione sono intervenuti:

Mara Venier per duettare con Sabrina Ferilli

per duettare con Sabrina Ferilli Paolo Conticini per duettare con Rudy Zerbi

per duettare con Rudy Zerbi Elodie per duettare con Maria De Filippi

per duettare con Maria De Filippi Garrison Rochelle per duettare con Luciana

per duettare con Luciana Alessandro Catellan per duettare con Paolo Bonolis

Quali esibizioni hanno portato in scena?

Sabrina si esibirà sulle note di Cicale di Ether Parisi

Maria sulle note di Fragole di Achille Lauro

Luciana sulle note di Occidentalis Karma

Zerbi su quelle di Wake me up before you go go

Paolo su quelle di un pezzo degli Wham

Gare di playback ed esibizioni dei giudici

Chi dirà ai giudici se la loro esibizione si becca 4 si oppure no? Chi dirà a Zerbi, per esempio, se “vales o non vales”? Per ora non sappiamo chi giudicherà i vincitori e se vi saranno o meno sfide dirette o solo esibizioni giusto per regalare qualche nuovo divertente siparietto tra un talento e l’altro.