Siamo di nuovo qui per le nuove anticipazioni di Tu si que vales 2025. Possiamo anticiparvi il nome di altri ospiti famosi che interverranno nel programma nelle prossime puntate per duetti improbabili con i giudici, duetti che ci faranno emozionare, ma soprattutto divertire come matti.

Tu si que vales 2025 ospiti: altri Vip per altre divertenti esibizioni

Siamo di nuovo qui per altre succulenti anticipazioni su Tu si que vales 2025 e sugli ospiti famosi che approderanno in studio per improbabili, ma divertenti, duetti con i giudici. Chi è stato convocato questa settimana? Quali esibizioni sono andate in scena? Ebbene possiamo spoilerarvi che:

Sabrina Ferilli con Massimo Ghini si sono esibiti sulle note di un brano di Jennifer Lopez. Arrivano al terzo posto.

Rudy Zerbi – con una parrucca con il codino biondo – con Diana Del Bufalo che cantano: Vattene amore – Trottolino amoroso di Amedeo Minghi e Mietta e vincono.

Paolo Bonolis e Gigi Marzullo che cantano la canzone di Renzo Arbore: "Ma la notte no". Arrivano ultimo, o meglio al quarto posto.

Luciana Littizzetto con Marco Bocci. Arrivano al secondo posto. Cantano la canzone di Dargen D'amico: Dove si balla

Maria De Filippi e Silvia Toffanin cantano Anima mia dei Cugini di Campagna. Arrivano al secondo posto a pari-merito con Luciana e Bocci.

Giovannino e Sabrina Ferilli: altri scherzi per entrambi

Cos’altro è successo in studio durante la registrazione odierna – 8 settembre 2025? Maria De Filippi ha ideato ad hoc altri scherzetti per l’amica Sabrina Ferilli. In studio è entrata una signora di settant’un anni con una treccia molto lunga che si è trasformata nella Befana e ha iniziato a “sgridare” e a rincorrere con la scopa la leader della giuria popolare. Insomma ne vedremo sicuramente delle belle. Lo scontro tra la Ferilli e la Befana sarà uno dei siparietti imperdibili delle prime serate di Canale 5 nel prossimo futuro.

E’ entrato in studio anche un drone con la faccia, in un palloncino, di Giovannino. Sono partiti un sacco di “botti” che hanno spaventato tutto lo studio, ma soprattutto Sabrina Ferilli. Giovannino, poi, è tornato a disturbare tutti, ma è entrato in studio in compagnia dei Los sombreros.

Emozioni forti e messaggi importanti

A Tu si que vales arriverà anche una squadra di ragazzi senza una gamba che giocherà a calcio insieme ai giudici. I ragazzi porteranno così in tv un messaggio importante a tutti i giovani che a causa di un incidente o di una malattia hanno perso un arto. La vita non finisce. Le proprie passioni possono ancora essere portate avanti. Lo sport unisce e permette di sentirsi ancora giovani, forti e vivi.

Spazio anche ad un ragazzo, su una sedia a rotelle, che ha creato pedane ad hoc per abbattere le barriere architettoniche e permettere alle persone disabili di muoversi con più facilità.