Cosa accadrà a Tu si que vales 2025? Le nuove puntate del talent show di Canale 5 saranno ricche di ospiti famosi. Ci saranno entusiasmanti battaglie tra i giudici, tra cui ha fatto ingresso Paolo Bonolis, e vi saranno anche prove ricche di emozioni. Ecco i nuovi spoiler provenienti dalle ultime registrazioni.

Tu si que vales 2025 anticipazioni: gli altri ospiti presenti in studio

Gare di lip sync e imitazioni. I giudici di Tu si que vales 2025, secondo le anticipazioni emerse dalle recenti registrazioni, si daranno battaglia grazie alla presenza di numerosi ospiti famosi che approderanno in studio per l’occasione. Oltre ai nomi già spoilerati in precedenza, siamo pronti a fornivi quelli di altri Vip che ci faranno divertire, in prima serata su Canale 5, a estate terminata.

Chi vi sarà ancora? Ebbene in studio sono comparsi:

Beppe Vessicchio , che ha duettato con Maria De Filippi

Nella seconda registrazione – e pertanto li vedremo in una puntata diversa – sono comparsi:

Alessandra Celentano che ha duettato con Maria De Filippi,

Grazie alle talpe di Amici News possiamo dirvi che la quinta ospite della prima registrazione, nome che non vi avevamo ancora fornito, non era altri che la divertentissima e bravissima: Nathalie Guetta.

Giovannino sempre presente

Per la gioia di grandi e piccini possiamo sottolineare che Giovannino sarà sempre presente a Tu si que vales. Toccherà a lui, ancora una volta, dar fastidio a Sabrina Ferilli. A quanto pare in uno dei suoi tanti scherzi ha deciso di mettere la scossa nella poltrona della giudice della giuria popolare. Ciò ha fatto si che la bellissima attrice si alzasse per andare a sedere in mezzo alla giuria mandando l’amica De Filippi a controllare che fosse tutto a posto con la poltrona.