Questa sera, sabato 27 settembre, in prima serata su Canale 5 torna Tu Si Que Vales, il talent show che ha conquistato milioni di spettatori ed è ormai giunto alla sua dodicesima edizione. Anche quest’anno il programma offrirà spettacolo, emozioni e tanto divertimento grazie a performer provenienti da tutto il mondo, pronti a mostrare il proprio talento nelle discipline più varie: dalla danza al canto, dalla magia all’acrobatica, fino a numeri di comicità e sport estremi.

Tu si que vales 2025: una giuria d’eccezione con una grande novità, Paolo Bonolis

La giuria di Tu Si Que Vales 2025 si arricchisce di una new entry d’eccezione: Paolo Bonolis, che porta la sua brillante ironia accanto ai confermatissimi Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, quest’ultima come sempre in rappresentanza della giuria popolare. Un team capace di unire esperienza, simpatia e sensibilità, pronto a giudicare le esibizioni dei concorrenti con entusiasmo e competenza.

I conduttori di Tu si Que Vales 2025 sono confermati

Alla conduzione dello show ritroviamo anche quest’anno il trio collaudato composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, che accompagneranno il pubblico e i concorrenti tra performance mozzafiato, colpi di scena e momenti di pura emozione.

Anticipazioni e ospiti della prima puntata di Tu si Que Vales 2025

La nuova stagione si apre con un mix di spettacolo e riflessione: accanto alle esibizioni dei talenti in gara, ci saranno momenti capaci di commuovere e far riflettere il pubblico su temi profondi. Non mancheranno anche gli ospiti speciali: nella prima puntata saliranno sul palco Simona Ventura, Ilary Blasi e Peppe Vessicchio, che arricchiranno la serata con la loro presenza e con performance tutte da scoprire.

Le incursioni di Giovannino

Immancabile anche quest’anno la comicità di Giovannino, che con le sue irriverenti incursioni – spesso ai danni della sua “prediletta” Sabrina Ferilli – porterà momenti di leggerezza e risate, diventando ancora una volta uno dei protagonisti più attesi del programma.