Chi prende il posto a Tu si que vales 2023 di Belen Rodriguez? Chi si siede in giuria? Ecco alcune succulenti anticipazioni provenienti dalla registrazione odierna dello show in onda in prima serata su Canale 5 che ci terrà compagnia subito dopo le vacanze estive, fin quasi al mese dicembre o poco meno. Ecco cosa ci hanno svelato le talpe di Amici News.

Tu si que vales 2023 conduttori: il posto di Belen Rodriguez

Al posto di Belen Rodriquez a Tu si que vales 2023, tra i conduttori, chi vi sarà? Dopo l’addio della showgirl argentina, che ha deciso di abbandonare lo show, a quanto pare Maria De Filippi ha deciso di puntare il tutto e per tutto su una sua pupilla. Una giovane ballerina, molto talentuosa, che già ha affiancato la Rodriguez nella scorsa stagione prendendo così confidenza con il programma e i ritmi televisivi.

Volete sapere il nome? Ebbene in questa prima registrazione vi erano come conduttori di Tu si que vales 2023: Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Insomma a dirla tutta non possiamo proprio parlare di una vera e propria sostituzione di Belen Rodriguez. Giulia Stabile era già presente nel cast del talent di Canale 5. E’ rimasta salda al suo posto. Magari sono aumentati i suoi compiti. Dovrà occuparsi di qualche lancio in più e rimanere seduta al fianco dei due co-conduttori per tutta la durata del programma.

Arriverà qualche altro conduttore? Può darsi di sì, come di no. In fin dei conti il trio è comunque al completo. Il resto toccherà farlo ai giudici. In questa prima registrazione vi era solo Giulia Stabile. Vedremo nelle prossime cosa accadrà!

Tu si que vales 2023 giudici: l’arrivo di Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari

Cosa sappiamo della giuria? Ebbene come già precedentemente annunciato Teo Mammucari ha lasciato il programma per dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto siederà a fianco di Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti l’irriverente Luciana Littizzetto. La nota comica ed attrice, terminato il contratto in Rai, pronta a passare insieme a Fabio Fazio su un’altra Rete, si è ritagliata la possibilità di far parte del programma e di divertirsi al fianco dei suoi amici.

Sabrina Ferilli? L’attrice tornerà a farci ridere e sorridere sulla poltrona d’onore della giurata popolare. A quanto pare ne vedremo delle belle visto che a creare scompiglio vi sarà anche Luciana Littizzetto.

L’addio di Belen: le parole della showgirl sui social

Belen Rodriguez ha affidato ai social il suo messaggio di ‘arrivederci’ e non addio a Mediaset sottolineando: “Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa“. La Rodriguez ha anche specificato, vista l’assenza al timone de Le Iene la prossima stagione televisiva: “Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen“.