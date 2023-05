Venerdì 12 Maggio su Italia Uno in prima serata (inizio ore 21.20 circa) va in onda Trasporter-Extreme, adrenalinico film d’azione con protagonista un esperto del genere, l’attore Jason Statham. La pellicola è il sequel di The Transporter, all’origine di una saga di successo che comprende in tutto quattro titoli (gli altri sono Transporter 3 e The Transporter Legacy). Visione consigliata a chi desidera guardare un film che lo tenga incollato al video tra performance spericolate e continui colpi di scena. Intanto vi sveliamo la trama, il cast e qualche curiosità.

Transporter-Extreme: la trama in breve e il cast

Prima di vedere alcune curiosità su Transporter-Extreme, ripercorriamone brevemente la trama.

L’ex agente delle forze speciali Frank Martin lavora per il ricco Jefferson Billings con l’incarico di accompagnare a scuola il figlio di 6 anni e di andarlo a riprendere. Il duro Frank si affeziona al ragazzino e quando quest’ultimo viene rapito, l’uomo dà fondo a tutta la sua abilità e alle proprie conoscenze in ambito militare per salvarlo.

Per quanto riguarda il cast, oltre a Jason Statham nel ruolo principale, troviamo anche, fra gli altri, Kate Nauta, Matthew Modine, Martie Wright, Elie Thompson, Doug McKinnon, Bill Wilson, Amber Valletta, Tom Powell e Tim Ware. Da segnalare un cameo di Alessandro Gassmann nella parte di Gianni Chiellini.

Curiosità sul film

Transporter-Extreme è un action movie diretto nel 2005 da Louis Leterrier. Ecco alcune curiosità sul film: