Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 1° al 7 marzo 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori ci sarà la decisione di Oylum e Tolga di sposarsi, una scelta che farà tremare Güzide. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, anticipazioni al 7 marzo: il matrimonio preoccupa Güzide

Güzide è sorpresa dalla fissazione di sua figlia Oylum per il matrimonio, e teme un riavvicinamento tra Tolga e Oltan. Le sue preoccupazioni sono più che fondate, visto che padre e figlio continuano a incontrarsi in segreto.

Spoiler Tradimento settimana 1-7 marzo: Oltan rifiuta la proposta di Yesim

Yesim propone a Oltan di dividere l’ingente eredità di Tarik, ma lui rifiuta con decisione. A quel punto la donna decide di rivolgersi a Faruk, per chiederle di trovare qualcosa che rovini definitivamente la reputazione di Güzide. La Elmas cerca di reperire più informazioni possibili da Oltan sul patrimonio di Tarik, e scopre così che il capitale dell’uomo supera abbondantemente i venti milioni di dollari. A quel punto l’avvocato divorzista si attiva per riuscire a congelare parte del suo conto offshore.

Nuovi intrighi nelle prossime puntate Tradimento

In vista dell’apertura di uno studio legale, Guzide affronta con la sua famiglia la questione delle spese. La questione fa scattare in Ozan una molla. Il giovane si sente infatti responsabile della destituzione della madre, e decide di accettare un’offerta di Oltan, che gli promette 50.000 dollari per spiare una società di architettura.

Anche Tarik ha un’offerta da fare, e propone ai figli un milione di dollari ciascuno se riusciranno a convincere Güzide a firmare le carte per il divorzio alle sue condizioni. Quando Oylum e Ozan gli fanno notare che la sua offerta è immorale, lui la raddoppia. Nel frattempo, Yesim continua a ficcare il naso negli affari della famiglia Yenersoy, e viene a sapere che Güzide frequenta Sezai e che Tarik ha aperto un conto bancario a Oylum e Ozan.

Tradimento, cos’altro accade nella soap turca di Canale 5?

Yesim recupera le foto di Güzide con Sezai e le invia a Ozan. Il ragazzo si reca da Sezai per chiedergli gentilmente di non avvicinarsi a sua madre, visto che lei è ancora una donna sposata.

Mentre è in corso l’inaugurazione dello studio di Güzide, sui cellulari di tutti i presenti arriva un articolo sulla sua destituzione, motivata da una decisione di parte a favore di Oltan. La festa si conclude bruscamente e gli invitati si allontanano e interrompono i legami con la giudice per salvaguardare la propria immagine. Il piano di Tarik sembra essere andato a segno, ma Elmas è pronto a rovinargli questo momento di gloria.

Intanto Ozan confessa a Oylum di aver accettato di fare la spia per Oltan, pur di riuscire a guadagnare i 50.000 dollari che mancavano alla madre. Il ragazzo confessa di aver accettato di lavorare alla Tandars per spiare le loro attività, e di aver rubato l’identità digitale dell’architetto Nursel grazie a una mini-telecamera ricevuta da Oltan. Il ragazzo ha potuto avere accesso ai progetti dell’architetto e fare alcune foto, che poi Oltan gli ha pagato profumatamente. Ozan conclude la sua confessione a Oylum rivelandole che intende tornare a lavorare per Oltan, e obbligarlo a eliminare i video.