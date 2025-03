Saranno decisamente puntate ricche di adrenalina, quelle che ci attendono nelle prossime settimane con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella dizi turca ci saranno ben due matrimoni, ma nessuno dei due sarà dettato dall’amore. Oylum sceglierà di sposare Behram, e Tolga a quel punto porterà all’altare Selin. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Tradimento, trame turche: Oylum sposa Behram

Chi sperava in un lieto fine tra Oylum e Tolga dovrà rassegnarsi. Gli spoiler turchi rivelano infatti che (almeno per ora) i due non torneranno insieme. Pur amandosi, entrambi saranno convinti di non essere corrisposti, e decideranno quindi di seguire strade diverse.

Oylum cederà alle richieste di Behram e accetterà di diventare sua moglie. Mentre il matrimonio tra i due finirà per far sprofondare nello sconforto Tolga, la neo sposa sarà tutt’altro che felice. Fin dai primi giorni di matrimonio desidererà solo allontanarsi dal marito, e cercherà anche di scappare via.

La sua fuga durerà però solo pochi minuti, poiché una volta in macchina Oylum vedrà le immagini dell’amato accanto a Selin e deciderà di tornare indietro e provare a rifarsi una vita accanto a Behram. Quest’ultimo mostrerà alla moglie di essere cambiato, tanto da regalarle una macchina nuova e permetterle così di spostarsi senza il controllo dell’autista.

Matrimonio tra Tolga e Selin nelle prossime puntate Tradimento

Nel frattempo Tolga e Selin inizieranno a progettare il loro matrimonio. Quando il ragazzo si presenterà a casa della fidanzata sarà accolto in un’atmosfera di diffidenza. Il padre di Selin temerà che la sua famiglia non sia all’altezza di una “potente” come quella di Oltan, e tratterà il ragazzo con freddezza.

Dopo la presentazione ufficiale, Selin deciderà di seguire i consigli dei genitori e si allontanerà da Tolga. A farli riavvicinare sarà Oltan, che si recherà a casa della futura nuora per dirle che ciò che conta è solo l’amore. I due si sposeranno con un amtrimonio da favola, che finirà per tenerci con il fiato sospeso. Se da un lato Selin non esiterà a pronunciare il suo “sì”, dall’altro Tolga resterà in silenzio per una manciata di secondi, che sembreranno interminabili.

Lo sposo farà di tutto per apparire sorridente, ma il suo pensiero sarà costantemente rivolto a Oylum. Quest’ultima intanto seguirà sui social le nozze dell’ex fidanzato, e sarà tutt’altro che felice per lui.

Come si evolverà questa avvincente storyline? Non ci resta che darvi appuntamento tra qualche giorno, quando gli spoiler turchi ci porteranno altre news Tradimento.