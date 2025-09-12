La soap turca Tradimento (Aldatmak) torna a tenerci compagnia oggi – venerdì 12 settembre – nel serale di Canale 5. I tre episodi inediti che prenderanno il via alle 21:43 e ci terranno compagnia fino alle 23:48 circa, promettono di regalarci molti colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Tradimento di stasera, 12 settembre: Oylum salva Tolga, ma a che prezzo?

Selin – in preda alla gelosia – spara tre colpi contro Tolga. Uno dei proiettili raggiunge il rene dell’uomo, rendendo necessaria la sua rimozione. Anche l’altro rene risulta gravemente compromesso. Parte così la ricerca di un donatore idoneo, e Oylum risulta la candidata ideale.

La giovane non esita ad accettare di donare un rene a Tolga, ma la sua decisione rischia di mettere la parola “fine” al suo matrimonio con Kahraman. Sebbene inizialmente quest’ultimo assicuri alla moglie tutto il suo appoggio, qualcosa è destinato a cambiare.

Mentre si trova in ospedale da Oylum, Kahraman scopre che Tolga ha messo incinta Serra. Non solo quindi sua moglie ha rischiato la vita per un uomo sposato, ma anche per colui che ha tradito la moglie con la sorella di lei. Cosa prova ancora Oylum per Tolga?

Non solo Kahraman deve fare i conti con una fitta di gelosia, quando il comportamento di sua moglie lo convince che il legame tra lei e l’ex non si sia mai veramente spezzato, ma assiste anche a una scena che sembra confermare tutti i suoi dubbi.

Kahraman vuol divorziare da Oylum nelle puntate serali di Tradimento

L’intervento è concluso, e sia Tolga che Oylum vengono riportati nelle rispettive camere.

La prima a svegliarsi dall’anestesia è la ragazza, che trova al suo fianco il marito Kahraman. Lui – pur dicendole di averla sostenuta nella sua decisione – le ribadisce la sua intenzione di chiedere il divorzio non appena lei si sia rimessa dall’intervento.

Tradimento, finale di stasera 12 settembre

Oylum prova a convincere il marito a non chiedere il divorzio, spiegandogli che ha agito così perché Tolga è il padre di suo figlio. Kahraman sembra fare un passo indietro, e dopo essere uscito un attimo dalla stanza, si ripresenta con un mazzo di palloncini per la moglie.

Lei però non è nel suo letto. La trova al capezzale di Tolga, e non visto ascolta la donna mentre dice all’ex “Can è tuo figlio. Spero che questa verità ti dia la forza di tornare da lui!”

Con queste parole Oylum sembra togliersi un peso che si è portata addosso per troppo tempo. La ragazza è finalmente riuscita a rivelare a Tolga quella verità così difficile, anche se lui – sotto l’effetto dell’anestesia – non riesce a sentire le sue parole.

Quelle parole però danno modo a Kahraman di capire che è il rivale a occupare un posto speciale nel cuore di sua moglie.