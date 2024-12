Stasera – domenica 29 dicembre – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo quinto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:31 fino alle 23:57 circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: Güzide accusa Ismet di corruzione

Nei precedenti episodi abbiamo già avuto modo di assistere alla determinazione della protagonista Güzide: la giudice si è dimostrata pronta a tutto pur di salvare la figlia Oylum dall’accusa di omicidio stradale. Ma fino a che punto sarà disposta ad arrivare la donna?

Nel corso degli episodi in onda stasera – domenica 29 dicembre – vedremo Güzide lanciare una pesante accusa verso il giudice Ismet. La giudice non esiterà ad accusarlo di corruzione, e lo farà in un’aula di tribunale.

Yesim affronta Güzide nei prossimi episodi Tradimento

La storyline avrà inizio nel momento in cui Yesim – l’altra moglie di Tarik – si imbatterà in Güzide nei corridoi del tribunale. La donna aggredirà la giudice, pretendendo che questa firmi le carte per il divorzio da Tarik. Lo scontro non sarà solo verbale, visto che Yesim metterà anche le mai addosso alla sua rivale.

La scena sarà ripresa dalle telecamere del tribunale, e mostrata a Tarik, che non potrà fare a meno di prendersela con Yesim per l’accaduto.

Tradimento, finale di stasera: G üzide nei guai

Per la giudice si aprirà un periodo particolarmente buio. Non solo Güzide dovrà vedersela con Yesim – che la aggredirà per costringerla a firmare la separazione da Tarik – ma finirà anche in custodia cautelare dopo le accuse rivolte al giudice Ismet.

Nel disperato tentativo di salvare Oylum dall’accusa di omicidio stradale, la donna si scontrerà con Ismet e non potrà fare a meno di notare che il legale avrà comportamenti insoliti e poco corretti. Nel momento in cui deciderà di esprimere le sue perplessità sulle modalità con cui il giudice gestirà il caso di sua figlia però, Güzide pagherà molto caro il suo gesto. Per lei scatteranno infatti le misure di custodia cautelare, e finirà in cella.

Per lei sarà un’esperienza tutt’altro che piacevole. Curiosi di scoprire cos’altro accadrà nella dizi turca di Canale 5? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Aldatmak.