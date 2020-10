Avevano partecipato insieme alla quattordicesima edizione de “L’isola dei famosi”. Proprio nel corso di quella edizione, non si può dimenticare un episodio avvenuto in diretta quando nel corso di una prova, il Divino Otelma, spinto da Francesca Cipriani, si infortunò battendo malamente la testa.

L’episodio sembrava non avere avuto strascichi tanto che stando alle dichiarazioni della showgirl i rapporti tra loro erano rimasti pacifici. Ora però nelle ultime ore Otelma avrebbe sporto querela contro Francesca Cipriani per ottenere un risarcimento danni conseguenti a quella caduta.

Francesca Cipriani sorpresa dalla lettera dell’avvocato del Divino Otelma

Un fulmine a ciel sereno per Francesca che in diretta telefonica su Rtl 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia aveva espresso a Francesco Fredella il suo malumore:

“Mi ha scritto una lettera tramite il suo avvocato. Ora si sta sentendo con i miei legali. Non è amicizia questa, mille messaggi e poi mi fa scrivere dall’avvocato? Forse vedo il bene e non è così. Sono molto amareggiata; è stato un fulmine a ciel sereno tutto ciò perché eravamo amici, ci sentivamo sempre. Credevo in quel rapporto. Avevamo fatto anche un colloquio con un regista per un progetto di lavoro. C’era lavoro e rispetto, amicizia. Avevo conosciuto sua sorella, mi avevano inviato a Genova e io a Milano. Non so davvero cosa possa essere accaduto. L’ho sentito poco tempo fa, ma era tranquillissimo con me come sempre. Adesso sono molto amareggiata“.

A prendere la parola su questa vicenda è stato nei giorni scorsi un grande amico di Francesca, Giucas Casella. Un’amicizia la loro che potrebbe sfociare in una collaborazione professionale. In queste settimane si era infatti vociferato di una loro partecipazione al programma come prossimi inviati de “L’isola dei famosi”.

In attesa di capire se questo sogno proibito possa diventare realtà, Giucas è intervenuto nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia di RTL 102.5, rivelando a Francesco Fredella di essere rimasto sconvolto dal provvedimento legale intrapreso da Otelma. Giucas picchia duro chiedendo anche di non essere accostato al mago da cui preferisce per l’appunto prendere le distanze. “Ma ci rendiamo conto? Forse cercava un po’ di pubblicità, qualche invito in TV perché non lo vediamo da tempo. Sono sicuro che Francesca e Otelma erano molto amici, si sentivano sempre. E ora? Non posso crederci”.

Una vera e propria bordata quella di Giucas contro il Mago Otelma che ancora non ha rivelato le ragioni del suo gesto. Chissà cosa succederà stasera nel programma “Live – Non è la D’Urso” quando il Mago Otelma e Francesca Cipriani si ritroveranno insieme nell’ascensore per confrontarsi su quello che è successo.

I due riusciranno a trovare un punto d’incontro o esploderà la tensione?