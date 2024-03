Grande attesa per una nuova edizione di ‘Belve‘, il programma condotto da Francesca Fagnani. Saranno tantissime le novità e gli ospiti vip che si alterneranno nel corso delle puntate e che si metteranno a nudo tra botta e risposta con la conduttrice. Vediamo insieme quando andrà in onda.

“Belve 2024” con Francesca Fagnani: novità ed elenco ospiti della nuova stagione

Manca pochissimo al ritorno in tv di Francesca Fagnani con ‘Belve’, programma ideato e condotto dalla giornalista. La nuova edizione andrà in onda per cinque settimane, sempre in prima serata su Rai2. Il primo appuntamento è previsto per martedì 2 aprile 2024 alle 21.20. Ma chi saranno gli ospiti di ‘Belve‘ e quali sono le novità del programma?

L’elenco è destinato ad allungarsi e vede diverse personalità del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’attualità rispondere alle domande graffianti della Fagnani. A sedersi sulla sedia di fronte a lei ci saranno Fedez, Marcella Bella, Loredana Bertè, Carla Bruni, Francesca Cipriani e Matteo Salvini. In ogni puntata poi ci sarà la presenza di un grande artista che proporrà uno spettacolo in linea con la trasmissione. Tre le novità, c’è il ritorno di Carmine Del Grosso nel suo bizzarro ruolo di “scaldatore di interviste” che porterà comicità all’interno di ‘Belve‘.

Sul palco ci saranno anche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani che sul web sono diventare virali per i loro video contro gli steretipi di genere che riguardano principalmente le donne. Il programma è da vedere fino ai titoli di coda, dove saranno presenti, come di consueto, tutti i fuorionda della puntata.

Ci sono cose che è meglio non dire 🤐 per tutto il resto c’è #Belve Da martedì 2 aprile con @francescafagnan in prima serata su #Rai2 e #RaiPlay pic.twitter.com/HagxKnR0Lm — Rai2 (@RaiDue) March 28, 2024

Le anticipazioni della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata, che andrà in onda il 2 aprile su Rai2, saranno Carla Bruni, Matteo Salvini e Loredana Bertè che risponderanno alle domande della Fagnani senza peli sulla lingua. Per rivedere la trasmissione è possibile andare anche sul sito di Raiplay.