Topo Gigio torna con 13 nuovi episodi per la gioia di grandi e piccini. Il pupazzo, inventato da Maria Perego circa 60 anni fa, è pronto a far divertire il pubblico con una nuova serie da non perdere in onda su RaiPlay e sull’app dedicata ai più piccini RaiPlay Yoyo.

Topo Gigio, il cartone torna in tv: ecco dove

Ci siamo! L’amatissimo pupazzo Topo Gigio torna in tv con tanti nuovi episodi trasmessi in esclusiva assoluta da martedì 8 aprile 2020 su RaiPlay e sull’app dedicata ai più piccini RaiPlay Yoyo . Una bellissima sorpresa per tutti i bambini e le loro famiglie a pochi giorni dalla Santa Pasqua, che quest’anno dovremo celebrare tutti a casa.

Si tratta dei primi 13 episodi della nuova serie animata di Rai Ragazzi dedicata al topo più amato e conosciuto di sempre. Questi primi episodi sono solo un “antipasto” di quello che potremo vedere nei prossimi mesi, visto che la nuova stagione è composta da ben 52 episodi che saranno trasmesso sempre su RaiPlay il prossimo autunno. La particolarità della nuova stagione è che ogni episodio è una storia a sè; una scelta che consentirà a tutti di poter seguire le avventure del topo dai capelli biondi, denti sporgenti e grandi orecchie rotonde che da 60 anni a questa parte fa divertire grandi e piccini.

Maria Perego diceva di Topo Gigio: “non è una marionetta, né un burattino”

Il pupazzo, nato dalla creatività di Maria Perego, ha “festeggiato” 60 anni e per l’occasione ha deciso di tornare in tv con una nuovissima serie tv realizzata in animazione 2D fra Milano e Firenze e prodotta in Italia da Topo Gigio Srl e Movimenti Production in collaborazione con Rai Ragazzi. Si tratta dell’ultima serie a cui ha lavorato anche Maria Perego scomparsa lo scorso novembre.

La stessa Maria Perego descriveva così il pupazzo:

Topo Gigio non è una marionetta, né un burattino, ma un neologismo creato dal mio lavoro…ha l’innocenza, lo stupore, il senso di inadeguatezza dei bambini. Per questo tutti se ne innamorano.

In queste nuovi episodi troveremo il tenero topo in compagnia degli amici Zoe, Bike Bob e il GTeam. Il soggetto di serie è a cura di: Maria Perego, Davide Rosio, Giorgio Scorza, Fabrizio Margaria, Mike De Seve. Regia Davide Rosio, Giorgio Scorza.