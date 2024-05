L’estate 2024 si preannuncia bollente con “Sesso e samba” il nuovo singolo di Tony Effe e Gaia in uscita in radio e su tutte le piattaforme digitali da giovedì 23 maggio.

Tony Effe e Gaia con “Sesso e samba” alla conquista dell’estate 2024

“Sesso e Samba” è il singolo di TONY EFFE e GAIA in uscita per l’estate 2024. Un singolo esplosivo che segna la prima collaborazione tra il rapper e la cantautrice italo-brasiliana Gaia, vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Un mix esplosivo in cui le sonorità seducenti della Bossa Nova incontrano quelle taglienti della Trap in un brano, prodotto da ZEF, in arrivo da giovedì 23 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è l’unione di due stili unici: da un lato il ritmo latino della cantautrice italo-brasiliana la cui voce si sposa benissimo con lo stile iconico e il sound irresistibile del rapper. Un brano in cui Gaia mostra, ancora una volta, tutta la sua poliedricità e versatilità, in un singolo destinato a diventare una vera e propria hit di questa estate. Il brano trascina l’ascoltatore in una atmosfera ammaliante delle notti sudamericane, tra attrazione, complicità e desiderio. Sesso e samba ha tutte le carte per diventare una Summer hit!

Ricordiamo che il singolo si aggiunge al grandissimo successo di ICON, il nuovo album di Tony Effe già certificato disco di platino. A due mesi dall’uscita, il disco ha collezionato 260 MLN di streams complice la presenza di brani come: “DOPO LE 4” feat. Bresh & Tedua e “MIU MIU”. Non solo, all’interno dell’album troviamo anche “HONEY” (feat. Lazza & Capo Plaza) e “PILLOLE” (feat. Sfera Ebbasta & Geolier).

Tony Effe, i prossimi concerti dell’ICON TOUR

Sulla scia del successo di “ICON” e dell’uscita del nuovo singolo “Sesso e samba” con Gaia, Tony Effe è pronto per le prossime date dell’ ICON SUMMER TOUR in partenza dal prossimo 7 giugno da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival. Ecco tutte le date in calendario:

16 giugno ad Annone di Brianza (LC) @ Nameless Festival

23 giugno a Ferrara @ Summer Vibez

13 luglio a Gubbio (PG) @ Wonderlast Festival

7 agosto ad Agrigento, @ Live Arena

9 agosto a Riccione @ Space

10 agosto a Petacciato (CB) @ Sabbie Mobili

14 agosto a Olbia (SS) @ Red Valley Festival

5 settembre a Pescara @ Terrasound

Non solo, Tony Effe sarà protagonista anche di due imperdibile date dell’ICON TOUR in arrivo il prossimo autunno nei palazzetti italiani con due date evento. Il rapper sarà: il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano. I biglietti sono disponibili su Ticketone.