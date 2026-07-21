Tutto pronto per la seconda puntata del TIM Summer Hits 2026, l’evento musicale dell’estate di Rai1 condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla splendida cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale. Scopriamo gli ospiti e la scaletta della puntata di stasera, martedì 21 luglio 2026.

TIM Summer Hits 2026 date, la seconda puntata da Piazza del Popolo a Roma

Dopo il debutto di venerdì scorso, che ha riportato in prima serata tutta l’energia della grande musica dal vivo, torna il TIM Summer Hits 2026 con una nuova imperdibile puntata. Stasera, martedì 21 luglio 2026, dalle ore 21.30 in prima serata su Rai1 appuntamento con la seconda puntata dell’evento musicale dell’estate presentato da Carlo Conti e Andrea Delogu dalla magica cornice di Piazza del Popolo a Roma. L’evento, disponibile anche su RaiPlay e in contemporanea su Rai Radio2, è un vero e proprio viaggio musicale tra gli artisti protagonisti dell’estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico in tutta Italia.

Ma quali sono le prossime date del TIM Summer Hits? I prossimi appuntamenti con l’evento musicale di Rai1 sono per venerdì 24 e venerdì 31 luglio. Poi a seguire lo speciale “Il meglio di TIM Summer Hits”, in programma venerdì 7 agosto. Ricordiamo che le puntate saranno trasmesse in contemporanea anche su Rai Radio2, con collegamenti, interviste e contenuti esclusivi dal backstage curati da Nicol Angelozzi, e saranno disponibili in streaming e on demand su RaiPlay.

Scaletta Tim Summer Hits 2026 di martedì 21 luglio 2026

Ma passiamo agli ospiti e ai cantanti protagonisti della scaletta del TIM Summer Hits 2026 di stasera, martedì 21 luglio 2026, su Rai1. Attenzione: la scaletta al momento non è ancora stata ufficializzata, ma sul palcoscenico si alterneranno i cantanti:

Achille Lauro;

Alex Britti;

Benji & Fede;

Cristiano Malgioglio;

Elettra Lamborghini;

Emma;

Ernia;

Francesco Gabbani;

J-Ax;

LDA & Aka 7even;

Negramaro;

Nicolò Filippucci;

Noemi;

Paola Iezzi;

Raf;

Rkomi;

Rocco Hunt;

Sayf;

Tormento;

Tredici Pietro.

Ricordiamo che, per il quinto anno consecutivo, TIM è title sponsor di TIM Summer Hits, una presenza che prende forma in un racconto crossmediale attraverso televisione, radio, digital e spazi urbani. TIM sarà protagonista nell’anteprima televisiva e sul palco con momenti di intrattenimento a cura del TIM AI Data Lab.