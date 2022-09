Tutto pronto all’Arena di Verona per la nuova edizione dei Tim Music Awards 2022, l’evento musicale che premia la musica italiana più venduta dell’anno. Sul palcoscenico ritroveremo Carlo Conti e Vanessa Incontrada pronti a consegnare i premi con la partecipazione di illustri ospiti.

Tim Music Awards 2022 dall’Arena di Verona su Rai1: gli ospiti

Venerdì 9 settembre dalle ore 20.35 appuntamento con la prima puntata dei “Tim Music Awards 2022” in diretta su Rai1 dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Confermati alla conduzione Carlo Conti e Vanessa Incontrada a cui toccherà il compito di premiare gli artisti che si sono contraddistinti durante l’anno per la pubblicazione di album e singoli certificati dischi d’oro, di platino e mutliplatino. Non solo, premi anche per i concerti che hanno segnato 100mila, 200mila o 300mila persone presenti senza dimenticare i riconoscimenti speciali assegnati da Fimi, Siae, Earone, Assomusica, Arena Di Verona e Tim.

Sul palcoscenico, oltre alla presenza di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si alterneranno diversi ospiti e volti noti Rai. A cominciare da Mara Venier, Milly Carlucci, Cristiano Malgioglio, Antonella Clerici, Stefano De Martino, Andrea Delogu, Alessandro Cattelan, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Tim Music Awards 2022, la scaletta del 9 settembre

La musica italiana più venduta dell’anno torna protagonista all’Arena di Verona. Due serate – evento con la partecipazione di grandi artisti, ma anche nuove leve che si sono fatte ascoltare ed apprezzare in questi dodici mesi. Al momento la scaletta della prima serata di venerdì 9 settembre non è stata ancora confermata , ma la lista degli artisti-ospiti è stata ufficializzata.

Ecco tutti gli artisti che si alterneranno sul palcoscenico dell’Arena di Verona per i #TMW:

Alessandra Amoroso

Antonello Venditti

Ariete

Biagio Antonacci

Blanco

Bresh

Brunori Sas

Chiello

Coez

Dargen D’Amico

Elettra Lamborghini

Elisa

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Francesca Michielin

Francesco De Gregori

Gianni Morandi

Gigi D’Alessio

Gué Pequeno

Irama

La Rappresentante di lista

Lazza

Lele Blade

Luché

Mara Sattei

Marco Mengoni

Marracash

Max Pezzali

Mika

Modà

Nek

Paky

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Riccardo Cocciante

Rkomi

Rocco Hunt

Salmo

Sangiovanni

Shablo

Tananai

Tommaso Paradiso.

Tim Music Awards 2022, dove vederlo?

L’evento musicale dei Tim Music Awards 2022 va in onda venerdì 9 e sabato 10 settembre in diretta in prima serata su Rai1 . Per chi volesse è possibile seguire i cantanti e le premiazioni collegandosi alla piattaforma online di RaiPlay. Infine ricordiamo che l’evento sarà trasmesso anche in radio grazie a Rai Radio2 che seguirà, minuto per minuto, la diretta dall’Arena di Verona.