The Voice Senior 2023, stasera venerdì 27 gennaio non va in onda su Raiuno. Ecco svelato il motivo dell’assenza dal palinsesto di Rai 1 del programma di Antonella Clerici nella prima serata di venerdì 27 gennaio 2023 e cosa andrà in onda al suo posto.

The Voice Senior 2023 stasera non andrà in onda: perchè? Il motivo

Perchè stasera The Voice Senior 2023 non va in onda? Il talent show “over” condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1 questa sera, venerdì 27 gennaio 2023 non andrà in onda come di consueto accade da qualche settimana il venerdì sera in prima serata su Raiuno. La Rai in occasione della Giornata della memoria, la giornata mondiale per ricordare le vittime dell’Olocausto, ha cambiato la sua programmazione tv. Al posto del programma di Antonella Clerici andrà infatti in onda in su Rai 1 in diretta da Milano il programma Binario 21, con la conduzione di Fabio Fazio e la partecipazione della Senatrice a vita Liliana Segre.

La messa in onda del programma Binario 21 è prevista da tempo nella fascia oraria dell’access prime di Rai1 per la serata di venerdì 27 gennaio 2023, per intenderci la fascia oraria occupata dal programma i Soliti ignoti, condotto da Amadeus.

Binario 21 al posto dei Soliti Ignoti e The Voice Senior 2023

Binario 21 doveva quindi occupare solo lo spazio orario dei Soliti Ignoti. E’ stato fatto notare però dagli autori di Binario 21 che l’ora e venti minuti inizialmente assegnata a questo programma non era sufficiente, anche perchè il programma essendo in diretta, oltre che di delicata esecuzione, non può avere una durata ben precisa.

Quando andrà in onda The Voice Senior 2023

Per questo motivo si è fatta avanti l’idea di rinviare la terza puntata di The Voice Senior 2023, che andrà in onda come di consueto venerdì 3 febbraio 2023. La Rai deve però fare i conti con i tempi strettissimi in vista del Festival di Sanremo 2023. L’avvicinarsi della kermesse canora, molto probabilmente costringerà la Tv pubblica a mandare in onda più di una puntata dello show di Antonella Clerici durante la prossima settimana.