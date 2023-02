Questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, Antonella Clerici è tornata in onda su Rai1 con la quarta puntata dedicata alle Blind Audition della terza edizione di The Voice Senior 2023. Anche stasera, i concorrenti, tutti rigorosamente over 60, si esibiscono davanti a quattro poltrone girate sulle quali sono seduti i quattro coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri.

The Voice Senior 2023: Aida Cooper canta con Loredana Bertè | Video

Questa sera a cantare sul palco di The Voice Senior 2023 si è presentata Aida Cooper, una grande vocalist che ha cantato con i più grandi cantanti, tra cui Loredana Bertè e la sua indimenticabile sorella Mia Martini, ma anche con Francesco De Gregori e Eros Ramazzotti. A girarsi sono tutti e quattro i quattro giudici, ma Aida Cooper, non poteva non scegliere di andare nella squadra di Loredana Bertè, che nel frattempo per paura di essere bloccata da uno dei giudici ha deciso di bloccare Gigi D’Alessio.

Dopo l’esibizione Aida Cooper e Loredana Bertè durante la puntata di questa sera di The Voice Senior 2023 andata in onda in prima serata su Rai Uno, si sono esibite sulle note del brano “Donna” portato al successo dall’indimenticabile Mia Martini. Ecco l’esibizione di Aida Cooper e Loredana Bertè.

Dopo aver cantato per 20 anni con Mimì, Aida insieme a @LoredanaBerte la omaggiano con un duetto indimenticabile. #TheVoiceSenior pic.twitter.com/3lJvGjJ9WF — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) February 3, 2023

Le fasi del programma

Il format del programma si successo di Rai1 condotto da Antonella Clerici, anche per questa edizione rimane invariato. La prima fase è caratterizzata dalle Blind Audition, (“audizioni al buio”) in cui i coach, seduti sulla loro poltroncina rossa, avranno la possibilità di scegliere il concorrente, schiacciando il bottone. La seconda fase è quella dei Knockout a cui accederanno i concorrenti più bravi. Arriva poi la fase finale, in cui i cantanti delle varie squadre si sfidano tra loro per arrivare alla finalissima, che incoronerà un solo vincitore.